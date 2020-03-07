7旬翁遭撞斷腿截肢 桃市交通局號誌不當判國賠百萬

桃園70歲廖姓老翁騎機車和邱姓騎士擦撞，導致左腿截肢無法載孫子上學，廖翁以邱男有過失、桃園市交通局標誌設置不當，一共求償近370萬元；法院認為邱未減速，而交通局在2路口同時設「車輛請續通行」標誌，造成車輛爭道風險卻沒警語，顯有缺失，判共同賠償廖近200萬元，可上訴。

廖翁主張，2016年7月27日晚上7點多，邱男騎機車從福林街綠燈右轉介壽路，自己從介壽路523巷口綠燈起步要左轉力行街，結果在相交的介壽路遭邱從左側撞上，導致他左腳膝蓋以下截肢，沒辦法自主生活，更不能接送孫子上下課。

廖認為，邱從福林街右轉介壽路，其號誌桿掛有「綠燈右轉車輛請續通行」標誌，而自己經介壽路段、介壽路523巷口，號誌桿則寫「福林街車輛請續通行」標誌，導致來車未注意介壽路523巷口交通號誌而繼續行駛，認為交通局號置不當，事發1個多月就將該號誌拆除。

廖以醫藥、勞動力減損及精神撫慰等，向邱男、桃園市交通局一共求償369萬多元；邱男表示，當時左方有車輛匯入，自己只能將注意力放在左來車，無法注意廖翁從右邊衝出來，且現場號誌、標誌設計不當，認為他沒過失。

桃園市交通局則說，事故地為不對稱五岔路，是易壅塞路口，且介壽路523巷交通量極低，將其號誌時制併入福林街與力行街雙向對開時項，而為避免福林街回堵，設置「福林街車輛請續通行」號誌，後來回堵情況改善才拆除，認為沒有設置或管理缺失，是邱、廖本身未能注意前車狀況。

法院勘驗監視器畫面，發現邱左側車流並不多，且他快速超越同向車，經路口沒減速慢行，過失明確，另審酌交通局將福林路右轉介壽路車輛，與介壽路523巷口直行及左轉車輛，規劃在同一時段行進，已有不當。

此外，交通局在福林街右轉介壽路、介壽路與介壽路523巷口，同設置「車輛請續通行」標誌，卻未就此車輛爭道風險另行標注警語，讓用路人誤認其她方向車輛無路權，而鬆懈注意力，顯然有所欠缺，審酌後判邱男及交通局得賠償、國賠廖翁各99萬8359元。