「看誰先死」房客傳訊恐嚇女房東 爭執點竟是租屋津貼

呂姓男子為向新北市社會局申請租屋津貼，2年前要求房東李姓女子讓他遷戶籍，不滿女房東始終不接電話，氣憤之餘傳手機簡訊恐嚇挨告，板橋簡易庭依恐嚇危害安全罪判刑4個月，得易科罰金12萬元，呂男不服上訴，新北地院考量患有憂鬱症且多次就診紀錄的呂男，是因憂心無法順利申請租屋津貼，且事後坦承犯行，日前撤銷原判決改判拘役50天，得易科罰金5萬元，不得上訴。

「看誰先死」、「我可以半年天天帶小弟拜訪剛租屋之人」、「給你一句遺言半個月內算命說我命中犯賤狗男女，我死你們也要陪葬，我絕對做到。」51歲呂姓男子107年2月26日 承租套房後，先要女房東李姓女子更換電視，隔天又要求將戶籍遷入，讓他可向新北市社會局申請租屋津貼，因女房東始終不接電話，讓呂男氣憤不已，以手機猛傳簡訊恐嚇。

李女因心生畏懼報警提告後，新北地院板橋簡易庭依恐嚇危害安全罪判刑4個月，得易科罰金12萬元，呂男收到判決書後不服，檢附多間醫院就診證明提出上訴。

新北地院認為呂男主要臨床問題係焦慮、憂鬱、睡眠障礙，三者皆非「精神病」症狀，並不影響其行為能力，且呂男到案後坦承犯行，考量呂男傳訊目的是憂心無法申請租屋津貼，認為原審就呂男犯罪動機的認定，容有出入，日前撤銷原判決，改判拘役50天，得易科罰金5萬元，不得上訴。