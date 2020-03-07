影／金錢豹3男1酒女今晨遭毆 警緊盯2車追人
台中市知名金錢豹酒店今晨2點多，張男一行3人與一名金錢豹鄭姓酒女在4樓包廂內歡唱，忽遭不明人士闖入包廂徒手痛毆，造成張男眼部受傷、3名友人身體擦挫傷、鄭姓酒女擦傷，所幸4人送醫後無礙。警方調查，張等人對於遭毆打相當低調，不排除雙方相互認識，警方已鎖定2車，並通知31歲蕭姓車主到案說明。
台中市張男(38歲)與王男(40歲)、蕭男(30歲)在金錢豹4樓包廂內歡唱，並點檯鄭姓酒女(43歲)陪同，今晨1點多，約4、5名不明人士闖入包廂內，徒手痛毆張等4人，造成張雙眼腫脹、流血，王等3人身體多處擦挫傷，所幸4人送醫無礙。
警方調查，張男在醫院休養，尚未到案說明，但其他友人對於被毆打一事相當低調，不排除雙方結識或有恩怨；警方調閱監視器鎖定2車，並通知31歲蕭姓車主儘速到案說明，以釐清案情，全案朝傷害罪偵辦。
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