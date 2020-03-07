聽新聞
test
0:00 / 0:00
單親女車手落網...意外揭：成員撞名網紅「孫安佐」
前年有詐騙集團冒充「瘋狂麥克」網購平台及銀行客服人員，謊稱作業疏失得取消訂單，指示目標操作ATM；受害人驚覺受騙才報警。檢警循線逮到陳姓女車手，橋頭地院依共犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月，偵辦過程還發現，1名詐騙集團成員暱稱撞名網紅「孫安佐」。
判決指出，該詐騙集團前年4月底，假冒網購平台「瘋狂麥克」及銀行客服人員，打電話給黃姓男子，謊稱因人員作業疏失，多訂購20支手錶，需要操作ATM取消訂單；黃男依指示，陸續匯出18萬7956元。
詐騙集團隨後指示陳姓女車手提領款項，提出18萬7千元後，可以抽得1.5%作為報酬，即2805元。黃男事後越想越不對勁，察覺可能遭詐騙，趕緊報警處理。警方調閱ATM附近監視器，循線逮到陳姓女車手。
陳姓女車手到案坦承犯行，表示前年3月間加入詐騙集團，擔任提款車手，還意外曝光，詐騙集團成員除了有暱稱「海豚」、「大發」等人之外，還有1名成員撞名網紅「孫安佐」。
橋頭地院認為，國內近年來詐欺集團猖獗，不僅造成民眾財物損失，還嚴重影響社會安定秩序，而陳姓女車手正值壯年，卻步自食其力，為了私利加入詐騙集團分工，侵害黃男財產又危害社會秩序，相當不應該。
然而，法官念在她犯後坦承犯行，態度尚可，還是單親媽媽，要扶養8歲女兒，依共犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月，沒收不法所得2805元，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言