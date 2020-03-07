單親女車手落網...意外揭：成員撞名網紅「孫安佐」

前年有詐騙集團冒充「瘋狂麥克」網購平台及銀行客服人員，謊稱作業疏失得取消訂單，指示目標操作ATM；受害人驚覺受騙才報警。檢警循線逮到陳姓女車手，橋頭地院依共犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月，偵辦過程還發現，1名詐騙集團成員暱稱撞名網紅「孫安佐」。

判決指出，該詐騙集團前年4月底，假冒網購平台「瘋狂麥克」及銀行客服人員，打電話給黃姓男子，謊稱因人員作業疏失，多訂購20支手錶，需要操作ATM取消訂單；黃男依指示，陸續匯出18萬7956元。

詐騙集團隨後指示陳姓女車手提領款項，提出18萬7千元後，可以抽得1.5%作為報酬，即2805元。黃男事後越想越不對勁，察覺可能遭詐騙，趕緊報警處理。警方調閱ATM附近監視器，循線逮到陳姓女車手。

陳姓女車手到案坦承犯行，表示前年3月間加入詐騙集團，擔任提款車手，還意外曝光，詐騙集團成員除了有暱稱「海豚」、「大發」等人之外，還有1名成員撞名網紅「孫安佐」。

橋頭地院認為，國內近年來詐欺集團猖獗，不僅造成民眾財物損失，還嚴重影響社會安定秩序，而陳姓女車手正值壯年，卻步自食其力，為了私利加入詐騙集團分工，侵害黃男財產又危害社會秩序，相當不應該。

然而，法官念在她犯後坦承犯行，態度尚可，還是單親媽媽，要扶養8歲女兒，依共犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月，沒收不法所得2805元，可上訴。