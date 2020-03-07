三重少年無照騎車載妹耍帥 反因闖紅燈撞車進了醫院

新北市三重一名16歲少年，為了耍帥逞威風，竟然無照騎車載妹，高速在二重疏洪道狂飆，卻沒想到中途遇到巡邏警車，嚇得少年掉頭騎車就跑，但反而離去時因車牌用口罩罩住太顯眼，吸引警車鳴笛追了上去，不料少年才剛甩開在後方追趕的警車，就因太得意闖了紅燈，當場衝撞路過車輛，不僅掛彩還要面對車損賠償。

無照騎車的許姓少年（16歲），今天凌晨3時許載著黃姓少女（16歲），高速在三重疏洪道路上狂飆，目的是為了讓少女能緊抱他，也趁機逞威風，還知道可能會因超速被抓，竟刻意拿口罩遮擋車牌。

孰料真的碰上巡邏警車，少年嚇得掉頭騎車就跑，但因口罩掛在車牌上實在顯眼，反而吸引警車鳴笛追趕，但少年騎車敏捷，迅速就消失在巷弄之中，倒楣的是，少年才剛得意自己甩開了警車，竟然就在五谷王北街因為闖紅燈，當場衝撞路過的汽車。

後座黃姓少女摔出去後跌坐路旁，手腳全是擦傷，許姓少年則因摔飛出去，連大腿也摔斷骨折，痛苦地躺在地上，但看著整輛撞爛的愛車則更是欲哭無淚，被送往台北醫院救治，同時警方也趕到事故現場依法進行處理。