不肖業者違規傾倒2萬7千噸廢土 新北市府重罰30萬

新冠肺炎疫情延燒，但昨日竟有不肖業者趁機在新北市貢寮區違規傾倒27000公噸的廢土，經市府現場稽查後，已將業者移送地檢署偵辦，總計查扣3台機具。市府昨天召開公安會議，對業者依違反水土保持法重罰30萬元，並要求限期改善。

農業局表示，2月時有不肖業者在貢寮區和美街58號附近山坡地傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約908坪。農業局會同貢寮區公所及市警局瑞芳分局現場稽查，在第一時間勒令業者停工並查扣挖土機1台，警察局已將業者移送基隆地檢署偵辦。

但業者3月初在貢寮西靈巖寺下方邊坡再度傾倒廢土，再遭市府查獲，業者聲稱是做為停車場使用，但因未依規定申請，市府3月5日在現場稽查，認定有竊佔公有土地及有致生水土流失，針對業者再次予以移送基隆地檢署，並查扣現場作業機具2台。

農業局表示，該業者連續違規行徑惡劣，市府昨日由副市長謝政達召開公安專案會議，針對該違規行為除依水土保持法、山坡地保育利用條例裁處外，循線追查上游土方來源，涉及不法建築工地未依規定管制土方流向，再依建築法勒令停工。另違規土地位於都市計畫區內，將另以都市計畫法、廢棄物清理法等相關規定查處，並要求恢復原狀。