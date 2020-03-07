闖桃機男國籍不明難遣返 移民官推測無言結局

一名男子去年底闖入桃機一架班機起落架遭逮，法院判處5個月徒刑，執行完畢需驅逐出境，但因其國籍身分未明，移民署除暫時收容並清查其身分，近日將研議對策；雖此案堪稱史無前例，仍有移民官推測男子最後可能依法採取替代收容，間接在台恢復部分自由身。

去年11月2日，該名男子從桃機旁草叢衝向華航一架飛往帛琉的班機起落架，遭通報逮捕後，警方發現其持有一本俄文聖經、手機、行動電源、打火機及十字架項鍊，經移民署指紋比對、臉部辨識系統及警政比對系統清查後，無法查明其身分資料，又因他從頭到尾不發一語，檢方起訴書只得以「如附表照片所示之人」特定身分定義，並以「A男」為代號。

桃園地院3月3日開庭時，男子突然用中文說「耶穌基督是上帝」，隨後恢復沈默；法院審理2日後判決男子5個月徒刑，執行完畢驅逐出境；扣除收押4個月，預計4月1日可出監，但理應負責遣返外籍人士的移民署卻遭遇困境。

有移民官指出，國籍身分未明，又怎麼證明他是外籍人士？沒有驅逐目的國，移民署該將其遣返何國？雖移民署初步回應，將依法暫予收容，必要時請外交部協助查明男子國籍，辦妥旅行文件，將其強制遣返出境。

但部分移民官說，且不論案件起訴之前，已透過警政、移民系統清查男子身分仍未果，未來若將男子交由移民署處置，所謂「透過外交管道清查身分」，其實就是海底撈針，考量我國外交困境，更可謂機會渺茫。

若先行收容該名男子，也不是長久之計，依據入出國及移民法第38條規定，無旅行證件不得執行強制驅逐出國處分，但移民署收容外籍人士不可超過15天；等到收容期限一到，就只能採取收容替代處分。

所謂收容替代處分，即移民署認定收容對象在陳述意見後，認定不暫予收容為宜，收容對象可找我國國民、慈善團體、非政府組織或其本國駐華使領館、辦事處或授權機構人員，具保或指定繳納相當金額的保證金，讓收容對象有條件進行收容替代處分，以保全執行強制驅逐出國。

進行收容替代處分時，移民署可規定收容對象定期至指定的專勤隊報到，限制居住處所，定期到指定處所接受訪視，立即回覆移民署人員聯繫，若違反規定可沒收保證金，但對收容對象來說，其實就是在我國境內部分恢復自由身。