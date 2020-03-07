羅莉控男子誘騙少女拍裸照 還強迫DIY洩慾

桃園市王姓男子2年前透過臉書結識年僅13歲國中女學生，先誘騙自拍多張性感照，再以散布性感照為由恫嚇，多次逼迫女生開啟臉書視訊裸露並揉摸胸部供王男欣賞，還藉此要脅女學生外出見面，替王男「打手槍」洩慾，女學生因上課時情緒不穩，經學校輔導老師介入關懷才吐露被害心聲。新北地院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8年，可上訴。

判決指出，設籍桃園市、從事建築工的王姓男子於107年10月在臉書結識新北市年僅13歲的國中女學生，花言巧言哄騙女學生以網路上傳20多張性感照，雖未裸露三點，卻遭王男以此為藉口，揚言要四處散布恫嚇女學生。

受害女學生擔心照片外流，只好配合王男要求，一個月內多次開啟網路視訊並裸露上半身搔首弄姿，甚至揉摸胸部供王男欣賞，王男食髓知味，強逼女學生外出見面，騎機車載女學生至偏僻處，強行撫胸並脅迫女學生幫忙DIY「打手槍」洩慾。

事發後女學生到校上課出現情緒不穩，幾乎失控的情況，經學校輔導老師介入輔導，女學生才吐露遭王男性侵的全部經過情事，老師獲悉後立即透過校安機制回報新北市教育局並陪同女學生報案。

王男到案後坦承全部犯行，卻始終未與女學生及家屬達成和解，新北地院考量王男另涉相同案件，已由桃檢署偵結起訴，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例重判8年，仍可上訴。