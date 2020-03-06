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台東1男子誆稱韓國旅遊史 讓警消一度緊張

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東1名黑衣男子（左二）向警消誆稱自己有韓國旅遊史，讓警消人員一度緊張。圖/台東警分局提供
台東1名黑衣男子（左二）向警消誆稱自己有韓國旅遊史，讓警消人員一度緊張。圖/台東警分局提供

台東警分局中興派出所今天下午4點多接獲1男子報案，稱友人在台東縣文化中心路倒，警消到場，報案男子竟誆稱自己剛從韓國返國，讓警消人員一度緊張防備，經查證男子無入境出國史，虛驚一場。由於男子未說相關疫情症狀，所以沒有觸法。

警方表示，報案男子稱確有韓國旅遊史，為求慎重，當場提供口罩給男子配戴，並以酒精消毒，經查證後，男子未曾有出入境紀錄，讓大家鬆了一口氣。

衛生局表示，該名男子向警消人員自稱有韓國旅遊史，但未說有感冒、發燒或肺炎相關症狀，因此不算散佈有關肺炎疫情不實謠言，與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例防治法」第14條規定不符，無任何違法事證。

台東警分局表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例防治法第14條規定：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

肺炎 疫情 韓國

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