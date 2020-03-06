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不是移屏東九鵬了嗎？中科院大樹院區爆炸案令人生疑

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

國家中山科學研究院大樹院區今晚發生爆炸，造成4人受傷，地方人士表示，8年前中科院大樹院區有次小型爆炸，周遭鳳梨、玉荷包等果樹都燒焦，立委邱議瑩等民代曾要求遷離，軍方回應危險性設施已移至屏東九鵬，如今卻又發生爆炸意外，令人懷疑院區內部是否還有不為人知的祕密。

中科院大樹院區據知以研究生產火箭推進器為主，但近年軍備局位在前鎮區的兵工廠計畫遷移，經軍方協商，中科院大樹院區即提撥近半土地供205兵工廠遷廠。

大樹區前市議員林芳如表示，外界對中科院大樹院區認識有限，數十年來常有零星爆炸傳出，損及周遭果園農地，因事故規模不大，常不了了之，不過8年前一次爆炸，剛在高雄選上立委的邱議瑩，曾出面協商中科院大樹院區遷離，當時軍方回應「已經遷至屏東九鵬」，沒想到這次竟又發生爆炸！是否意味當時軍方的回應，是在唬弄大家。

中科院大樹院區三個月前仍有一波招募，工作內容是火箭藥柱、彈頭裝藥、發動機火工品生產製作、化學原料處理及化工製程控制等相關工作及化工、化學生產研發設備保養維護等相關工作。

中科院 爆炸

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