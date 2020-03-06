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律師擔任婚外情訴訟代理人 侵占小三賠原配款項判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
女子小蘋獲悉老公李男與陳女嘿咻，委任律師阿福擔任民事損害賠償事件的訴訟代理人，阿福以小蘋代理人身分，與陳女成立調解，由陳女給付30萬元，未料阿福因經濟困窘，擅將款項侵占入己，二審依業務侵占罪將阿福判刑1年，全案定讞。圖／本報資料照
女子小蘋獲悉老公李男與陳女嘿咻，委任律師阿福擔任民事損害賠償事件的訴訟代理人，阿福以小蘋代理人身分，與陳女成立調解，由陳女給付30萬元，未料阿福因經濟困窘，擅將款項侵占入己，二審依業務侵占罪將阿福判刑1年，全案定讞。圖／本報資料照

女子小蘋（化名）4年前獲悉老公李男與陳女嘿咻，委任尤姓律師擔任民事損害賠償訴訟代理人，尤男以代理人身分，與陳女成立調解，由陳女給付30萬元，未料尤男卻擅將款項侵占已用，法院一審依業務侵占罪將尤男判刑1年，尤男不服上訴二審遭駁回，全案定讞。

判決書指出，小蘋於2016年9月、10月間，因知悉丈夫李男與陳女發生性行為，具狀向台中地檢署對陳女提出妨害家庭告訴，並委任尤男擔任告訴代理人，因陳女同意轉介調解，小蘋因此委任尤男擔任民事損害賠償訴訟代理人。

尤男於同年12月14日上午，在台中地院簡易庭調解室，以代理人身分與陳女成立調解，調解內容為陳女給付小蘋30萬元，陳女當場交付25萬元予尤男點收。陳女另透過周姓男友輾轉匯款5萬給尤男的法律事務所銀行帳戶。

未料，尤男收受陳女給付的調解金30萬元後，僅因經濟困窘，擅將款項挪做私用，經小蘋向尤男詢問調解結果，尤男均以調解尚無結果加以搪塞，並佯稱未收取款項。

2017年6月，因小蘋一再詢問，尤男坦承將款項挪用，並於同年6 月15日、22日分別存入20萬元、10萬元至小蘋的帳戶，法院一審依業務侵占罪判尤男1年徒刑。

台中高分院審理時，尤男否認犯行，辯稱當初承辦此案只是想幫小蘋夫妻，所以才沒將中間過程告訴小蘋，怕攤開來說會破壞小蘋夫妻關係。

合議庭綜合尤男與小蘋LINE對話內容，得知尤男於2016年12月14日與陳女進行調解後，除了隱瞞調解成立事實外，也向小蘋謊稱未收陳女當場交付調解金25萬元，其後更多次佯稱尚在安排調解，藉詞拖延，未予返還已收受調解金額合計30萬元，法官認定尤男有藉故不交付款項予小蘋之情，遂將上訴駁回。

夫妻 妨害家庭

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