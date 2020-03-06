染疫高風險通緝犯 責付檢疫期滿再開庭
法務部今天表示，因應流行疫情期間通緝犯等人犯歸案方式，與司法院邀集檢、警、海巡署、移民署及矯正署等機關召開會議，決議以「遠距訊問」為人犯處理原則，另為避免人犯解送監所發生群聚感染，非有羈押必要時，應審酌是否具保、責付或限制住居。
法務部說，各地檢署另應檢視署內空間及動線，妥善規劃適當訊問處所、解送進出路線及適當拘留空間，以降低群聚感染風險，各機關要相互協調並落實通報機制，共同把關防疫。
法務部表示，為進一步因應通緝犯後續的偵查、審理方式，與司法院共同邀集院、檢及司法警察機關討論，決議檢察官、法官訊問具感染風險的被告時，得視實際狀況採行「遠距訊問」、「就地訊問」。
此外，訊問完畢之後，為避免解送監所發生群聚感染風險，非有羈押之必要，應審酌是否依法予以具保、責付或限制住居，而諭知責付時，不宜責付給司法警察，應協請司法警察將通緝犯送至隔離或檢疫處所，等待隔離或檢疫期滿後，再行傳喚開庭查案。
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