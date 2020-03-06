要買的注意！7000片一般口罩變賣 本月10日早上起共3場

士林地檢署上月查獲業者不法販賣口罩，查扣7000多片，本月10日、17日及24日將交由法務部行政執行署士林分署變賣口罩，每人限購1包，須持身分證領號碼牌，提早排隊。士林分署位於北市內湖區康寧路3段51號，每場變賣限額225人，每包5片，20元。

士林分署表示，本月10日、17日及24日上午11點，將在分署一樓外側變賣口罩，欲購買民眾，須在變賣當天上午10時到11時，由本人憑身分證到場領取號碼牌。目前10日、17日的變賣限額為225人，每人限購1包，每包5片，20元。24日變賣限額視情況待訂。

士林地檢署指出，1人限以1張身分證領取1張號碼牌，當天11點憑號碼牌排隊，1張號碼牌限購口罩1包。口罩是未經醫療認證的一般口罩，購買後不得爭執或請由增減價格。

士林地檢署上月查獲新北市慶豐商貿公司，違法購買大量醫用口罩及OK繃，自行在簡陋的地下廠房徒手分裝，再販售到各藥局；搜索該公司及倉庫等3處，查扣約130萬片OK繃膠帶，和尚未拆封、分裝的醫用口罩7000多片。負責人繳回不法犯罪所得50萬。