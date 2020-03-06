蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾4小時聲押主嫌

網紅蔡阿嘎及他的孕妻遭攻擊，北投警方逮捕涉案的陳姓男子及陳男的改裝廠老闆董姓男子，今天下午依傷害罪嫌將2人移送士檢。此案疑點眾多，陳警詢時說詞與警方調查證據有落差。士檢複訊逾4小時，傍晚7點43分，認為陳有滅證之虞向法院聲押，董以3萬元交保。

警方調查，陳男（26歲）本月3日下午4點涉嫌在北投區明德路上，持鐵鎚攻擊正騎機車停等紅燈的網紅蔡阿嘎夫婦；陳攻擊完往附近巷弄逃，逃了4公里遠。蔡阿嘎妻「二伯」懷孕中腹部遭攻擊，送醫時頻繁宮縮，表情痛苦，蔡阿嘎則是手肘及右膝腫起。

據了解，陳警詢時稱，去年8月蔡阿嘎直播中談到車子改裝，他留言給意見卻遭蔡反嗆，最近又看到蔡在影片中講話很囂張，才心生不滿犯案。蔡阿嘎曾在網路頻道開箱自己在北投區買下的千萬豪宅；陳供稱，是透過該影片下方的網友「推測豪宅地點」留言，才得知蔡阿嘎住處。犯案前一天，趁與他的改裝廠老闆董男（36歲）到北投牽重機時，先勘查地形；回新北林口改裝廠後，再次到北投觀察地形，並試圖了解蔡阿嘎生活作息。

警方調查的確發現，陳涉案前一天，就與董騎機車在案發地點附近繞行。不過並未發現兩人有牽重機動作，且陳犯案當天，先騎機車到文昌橋下，再徒步到案發地點附近埋伏。另外，陳稱與蔡阿嘎因直播中結怨，警方調查陳的手機，卻未發現陳有關看蔡阿嘎YouTube頻道紀錄，且發現陳涉案前、涉案後，兩次撥電話給不明男子稱「回來了」。