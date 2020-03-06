外役監服刑男放假闖豪宅 偷6300萬珠寶被起訴

李姓慣竊在花蓮自強外役監服刑期間，與探監的張姓好友共謀，利用去年12月中旬返家探視期間，兩人在北部會合前往新店區一間豪宅偷取曾姓屋主的珠寶、手錶等52件貴重物品，共值6300萬元。檢警獲報後成立專案小組，所幸在尚未銷贓前破案，台北地檢署今依加重竊盜罪起訴李、張。

檢警調查，李姓男子（57歲）有竊盜前科，案發時在花蓮外役監服刑，老友張姓男子（53歲）則是他的犯案「老搭檔」。去年間，張男前往花蓮探監，告訴李男自己生活困頓，希望能重操舊業。

李男為此申請返家探視，去年12月13日放假搭車回北部地區。兩人會合後，14日下午由張男開車載李男前往新北市新店區華城社區，李男下車後從華城社區越過一個山頭到另一個豪宅社區。張男則趁空擋跑去打高爾夫球。

李男見一間豪宅後門沒鎖、無人在家，潛入偷走屋內所有珠寶，包括紅、藍寶石、鑽石及AP、cartier、穆勒、 MONTBLANC等高級名錶，市價高達共6300萬元。

李男偷完後，打電話聯絡張男，並於晚間7、8點多摸黑翻山越嶺會合，由張男負責銷贓再朋分款項。隔天，李搭車返回花蓮自強外役監，張男則先將珠寶暫時放在新北市三重區的住處。

曾姓屋主返家發現失竊，連忙向新店警分局報案。警方立即組成專案小組報請北檢指揮偵辦，勘驗監視器畫面鎖定曾在附近犯案的李男，再調閱沿線路口監視畫面、花蓮自強外役監的會客記錄，循線追查到同夥張男。

17日，檢警搜索張男住處，查扣即將要被銷贓的物品，並將兩人逮補。李男坦承犯行，但堅稱是單獨犯案，張男只是載他去爬山。張男則辯稱自己不知情，當天只是載老朋友去爬山，不曉得對方跑去犯案。

檢察官從相關事證認定兩人共謀犯案，因此依加重竊盜罪起訴兩人。李男案發後已被移去花蓮監獄服刑，另檢警將52件失竊物返還原主。