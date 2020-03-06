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防疫裁罰來真的！彰化分署緊盯裁處人如期繳款

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
行政執行署彰化分署長謝道明（左二）拜訪彰化縣衛生局長葉彥伯（右二），防疫期間建立專責移送平台。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署長謝道明（左二）拜訪彰化縣衛生局長葉彥伯（右二），防疫期間建立專責移送平台。圖／彰化分署提供

新冠肺炎疫情延燒，各地都有違反檢疫裁罰案件，行政執行署彰化分署近日與南投衛生局、彰化衛生局討論，針對違反檢疫裁罰案件的移送，雙方建立專責移送平台，在裁罰處分確定後盡速移送，彰化分署呼籲民眾勿心存僥倖。

彰化縣衛生局防疫裁罰案件已有5件，其中違反居家檢疫規定者共3人，分別遭開罰1萬至10萬元不等；違反居家隔離規定2人，各開罰新台幣6萬元，而南投縣衛生局對違反防疫裁罰的違規案件也有3件，其中一名受裁處人依規定應居家檢疫，竟前往苗栗、花蓮、宜蘭、新竹及台東等地遊玩，全台跑透透，遭衛生局開罰15萬元。

彰化分署長謝道明近日拜訪南投與彰化衛生局，並指派主任執行官胡天賜專責辦理裁罰案件執行，彰化分署主任陳亮才說，衛生局已陸續將裁處書送達受裁處人住居所地，如逾繳納期間仍不繳納，將會透過專責平台移送，彰化分署也會迅速發動執行，查扣存款、薪資甚至動產不動產，民眾勿心存僥倖。

目前也與彰化縣地方稅務局協調，若義務人受居家檢疫或居家隔離期間，接獲傳繳通知，可以來電告知承辦人員，將寬緩執行，並於法定檢疫或隔離期間屆滿後，另行寄發傳繳通知供義務人繳款。

衛生局 居家檢疫 新冠肺炎

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