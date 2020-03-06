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反年改抗議被警方公布照片個資 女老師要求國賠失敗

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

黃姓女老師被控3年前參加反年金改革抗議時，拉扯立委邱志偉，警方公布她的照片、姓名和年齡等個人資料；黃女認為警方侵害她的名譽，要求國家賠償66萬餘元，法官認為蒐證影帶沒有黃女拉扯邱志偉的畫面，台北市警局卻公布黃女的個資，指黃女涉嫌拉扯立委，確實損害名譽，應負賠償責任，但黃女提告已逾時效，駁回黃女請求，可上訴。

黃女主張，內政部警政署、刑事警察局、台北市警局組成專案小組，謊稱依據蒐證影片，指她涉嫌拉扯邱志偉違法，對媒體公布她的照片、姓名、年齡、職業。

她案發後到中正一分局檢視蒐證影片並說明，確認她沒有動手拉扯邱志偉，分局卻仍發布新聞稿稱她違法，並依違反社會秩序維護法移送，法院最終裁定不罰確定，分局也不願承認錯誤發布新聞稿澄清。

黃女認為，警方做法已經違反相關規定，導致媒體不斷大肆報導她的個人資料及不實內容，甚至連維基百科都把不實內容刊載其中，讓她受到親友奚落，心靈受創，要求內政部、警政署、刑事局、台北市警局、中正一分局國家賠償66萬7920元，並登報道歉、改寫維基百科等。

警方抗辯，年改陳抗民眾確實有人激烈阻擋出入立法院的政府官員，雙方爆發衝突，已屬於社會治安重大案件，台北市警局公布犯罪嫌疑人的照片和案由，是供民眾主動提供資訊，符合相關規定。

另外，當時僅有把偵查結果適度發布新聞，說明案件處理情形，沒有對記者或媒體透露黃女的姓名、年齡和照片；且黃女參加抗議活動前，曾經是電視節目的來賓，姓名和職業早已被公布。

警方認為，依照新聞媒體的畫面，黃女確實有和警方拉扯，在筆錄中也坦承有意圖用身體阻擋邱志偉，雖法院裁定不罰，但並未認定經方有故意虛構事實。

法官認為，台北市警局2017年4月19、20、21日提供媒體的相片中，包括黃女容貌、拉扯立委邱志偉等資訊，另根據勘驗警方蒐證影帶，僅有黃女遭警方阻擋、肢體接觸的畫面，沒有拉扯邱志偉的畫面，卷內也沒有任何人指證黃女，或邱志偉的筆錄。

判決指出，台北市警局公布黃女的照片，一併用文字標註黃女涉嫌「立委邱志偉」，確實是以不實內容損害黃女名譽，要負損害賠償責任；但黃女請求權時效去年4月21日已屆滿，但黃女遲至同年5月才提國賠請求書，隔越吹葭台北市警局為被告，已逾2年時效期間，因此駁回黃女請求。

北市 年金改革 警察

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