和周杰倫合開「J cafe」？王世均騙投資客3百萬判刑

名模洪曉蕾前夫王世均（現改名王世騰）遭踢爆，與藝人周杰倫、劉耕宏合夥開的「天台飲食文化股份有限公司」因資金周轉不靈，信票被銀行列為拒絕往來戶；周、劉早在資金缺口問題爆發前就辭任董事，王世均仍打著「周董」名號誆騙投資人300萬元。橋頭地院法官痛斥王世均無悔意，依犯詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，王世均負責經營的「天台飲食文化股份有限公司」從2014年8月開始出現周轉不靈，資金缺口龐大，被銀行列為拒絕往來戶，根本無力支付公司營運款項，也沒有現金償還債款能力。王為了趕快獲得資金填補缺口，特意隱匿財務窘況，找上黃姓、謝姓投資人，謊騙說，周杰倫想南下高雄開咖啡廳，於是自己代表「天台公司」，南下尋找合作股東。

王世均那時強調，天台公司有周杰倫、劉耕宏當「隱名股東」，未來新開的咖啡廳會由天台公司與投資人共同以另成立新設公司之方式經營，新設的公司預定命名為「密斯特杰餐飲管理顧問股份有限公司」；王還說，天台公司的商標、服務標章專用權都可轉給「密斯特杰」，天台食堂裝潢、生財設備等資產也做為新設公司投資款，將轉給新設公司繼續經營。

王世均大畫藍圖，表示新設公司將在高雄城市光廊經營名為「J cafe」的咖啡餐廳。謝姓、黃姓投資人一聽，想說希望跟周杰倫他們一起經營咖啡事業，或許能產生「名人效應」，於是答應各出資150萬元；王世均則稱，天台公司屆時將會帶現金1200萬元做為資金。

黃﹑謝信以為真，分別匯150萬元到密斯特杰公司籌備處帳戶內，並簽立投資意向書；300萬元才一入帳，沒想到，王世均隨即讓不知情的母親將款項提領一空，將285萬元匯入天台公司帳戶，其餘15萬元交給秘書。之後，王世均利用該些投資款，清償天台公司積欠的員工薪資、水電費、電信費，花用殆盡。

然而，黃姓、謝姓投資人發現，王世均遲遲無法詳細交代投資資金運用情形，亦未依約定將「天台公司」的裝潢設備、生財器具、租賃權、商標及服務標章等專用權、權利義務移轉予「密斯特杰餐飲顧問公司」，才驚覺全是一場騙局，氣得提告。

王世均到案堅決否認詐欺取財，辯稱自己並非天台公司實際負責人，投資人所匯的款項全數都用在天台公司營運餐廳所用，自己並無任何獲利。王還說，當時天台餐廳要改裝經營，需要資金延續營運，希望有新的股東現金注入，才會來找新的合作對象，但又怕投資人擔心天台公司有欠債、借貸，所以才不直接投資天台公司。

合議庭審理時，針對兩造合作意向書投資內容、經營案具體內容等加以釐清，並詢問兩名投資人是否因王世均謊稱周杰倫是天台公司隱名股東及相關合作模式，才同意簽立投資意向書。

黃姓投資人表示，王世均談到更司股東還有周杰倫、劉耕宏，因想跟周杰倫一起經營咖啡事業，才會吸引他同意投資。謝姓投資人則說，因看中「名人效應」才想來做咖啡事業，當初根本沒要投資天台公司的意思。

橋頭地院調閱天台公司登記變更資料，資料顯示，周杰倫、劉耕宏早分別在2014年2月21日、7月26日辭任董事職務；王世均在邀約投資人時，早就知道周杰倫、劉耕宏已非董事。

合議庭認為，王世均身為天台公司實際負責人，明知邀約投資時，公司財務資金缺口龐大，營運狀況欠佳，卻隱匿財務窘況邀約投資，還打著周杰倫名號做為投資誘因，害投資人誤信為真，才會簽立投資意向書，還挪用投資款項填補天台公司資金缺口，已經不是雙方當初約定的投資行為，明顯構成詐欺取財罪。

橋頭地院審結認為，王世均屢犯侵害財產犯罪，顯人沒有因前案有悔意，又再犯詐欺取財案件，犯後還意圖卸責，犯後態度不佳，至今未與受害投資人達成和解、也未賠償損失，決定加重其刑，依詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，犯罪所得300萬元沒收，可上訴。