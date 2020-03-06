RCA案更一審 律師團聲明上訴到底

美國無線電公司（RCA）50年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，提告求償。台灣高等法院更一審今僅判24人獲賠共5470萬元。律師團聲明指出，對結果完全無法接受，堅持提出上訴，為受害勞工權益奮戰到底。

聲明表示，台灣職業安全重大案件—RCA污染工殤案，迄今造成數千名員工身體及生命的傷害，第一批起訴被害人自民國93年纏訟至今，其中262人經最高法院107年8月判決確定，已獲賠7億餘元。

另外246人求償金額12億餘元，經最高法院廢棄原審判決、發回高等法院更審，高院今日判決賠償金額為5470萬，遠低於合理範圍，獲賠人數甚至僅24人，少於發回人數十分之一；律師團十分失望，完全無法接受判決結果。

本件最主要審理重點為：被害人當中原審認定C組選定人，也就是並無重大外顯疾病勞工，其等所受損害為何，是否得主張損害賠償？已於108年12月宣判另案，即「二軍」一審判決認為身體權、健康權受損理解，已不只侷限於肢體殘缺或器官衰竭「巨觀」損傷，而逐漸包含細胞機能受阻、次細胞層級染色體甚至DNA序列完整性遭破壞「微觀」損害。

換句話說，細胞（包括存在於內部細胞核DNA）暴露於毒物受損後，縱能事後修補，然既有受損，仍構成身體權侵害，況受損DNA未必能完全修補，倘身體內部機能完整性遭破壞，縱未發病，仍可能構成健康權侵害，而在未發病前，被害人亦因罹病而恐懼，心理機能受有影響，則健康權亦受損害。

因此判決針對第二批起訴的C組選定人判賠6.33億元。本件判決駁回多數勞工請求，且賠償金額實在過低，完全不足以彌補被害人所受傷害，律師團與當事人關懷協會堅持提出上訴。