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南投縣酒駕沒有防疫假 平日交安巡查進行酒測取締

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供

內政部雖提出因防疫而取消酒駕勤務，南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締，會在平日不定時的交安勤務中，變更為小型巡邏稽查，同時以酒測器取代酒測感知棒對違規者進行酒測。

南投縣警局交通隊表示，南投縣幅員遼闊、大眾運輸不發達，大部分人餐聚都自行駕車前往，加以縣內計程車亦不普遍，交通不便利，是酒後自行駕車比例高的原因，面臨疫情延燒，自2月17日起迄今雖取消每周規劃6至8次酒鴽大型勤務，但變更為小型巡邏稽查每周3次，每月約12次，強調依然實施酒駕檢測，無假期照常取締。

交通隊指出，南投縣的酒後駕車肇事死傷人數年年居高不下，過去3年死亡車禍比例甚至是全國首位，為防止酒後駕車，除執法嚴格外，加強取締的件數每年都有增加，卻仍難降低車禍傷亡，今年春節假期攔查績效與去年同月相比較增加1000件上下。

過去交通大執法，針對轄區餐飲業場所臨立路段、聯外道路、橋樑等易發生酒後駕車及肇事地點，縝密規劃酒測攔檢勤務，甚至不限夜間，從白天就開始全面防制酒後駕車肇事，希望能夠有效降低，酒駕造成的死傷人數，如今配合疫情，交通隊強調，「酒駕沒有防疫假」會在平時交安稽查時加入酒測臨檢。

南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供
南投縣警局交通隊表示，目前酒駕大型勤務雖取消，但不代表停止酒測取締。圖／南投縣警局提供

酒測 酒駕

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