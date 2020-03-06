老翁涉恐嚇游錫堃被限制出境 開庭享特例警方陪走通道

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨指教」；但桃檢今讓游特例走地下通道，由刑事局專車直接載進地下室，刻意避開現場媒體、支持者，檢方庭訊1個多小時，訊後命限制住居及出境出海。

據了解，游翁被刑事局函送後，昨天收到桃園地檢傳票，但因為案情涉及立法院長，加上游又在個人臉書PO出傳票，預告今天早上11點要來出庭，還說「歡迎蒞臨指教」，桃園地檢為了避免衍生衝突，以及媒體拍攝到游，提前就決定要讓他不走大門，並開特例讓他從側邊地下通道進入。

一早包括桃檢政風室、法警，以及轄區的桃園分局都提前在桃檢大門部署戒備，但是到了11點仍遲遲不見游翁人影，後來部分內部人員才臨時得知，游早就已經從地下道進入地下室的內勤偵查庭訊問中，至於桃檢一直到將近12點，才對外證實游已經到庭接受偵訊。

但對於游翁收到傳票以被告身分出庭，一般人都會走大門直到到2、3樓的偵查庭訊問，為何游可以享有特例，包括讓刑事局警方接送，走地下道避開目光，桃園地檢並無多做說明；直到下午1點多，桃檢表示游貴湘以訊問完畢，檢察官諭知限制住居及限制出境出海。