RCA更一審宣判 律師團：完全無法接受

RCA案台灣高等法院更一審今宣判，246人求償共12億多元，僅24人獲賠共5470萬元，其餘全數駁回。RCA受害員工關懷協會理事長劉荷雲認為，司法官僚應該改革，更一審判決不公，協會與被害人永不妥協，上訴到底。律師團也表達「完全無法接受。」

協會今天有近百位一、二軍被害人到高院聽判，全程皆戴口罩、進出皆配合法警量體溫。宣判後，眾人對於結果十分不滿，一起高呼「繼續上訴、永不妥協！」

劉荷雲說，她現在的心情是欲哭無淚，RCA環境污染案是台灣史上最大的工傷案件，今天雖有24人獲賠，但以結果而言和敗訴沒兩樣，做證的學者專家一致認為「有接觸就是有受損害」，是誰造成RCA員工身體權、健康權受損、心生恐懼？是RCA等4家公司。

她說，此案延冗20年，有許多人不能活著看到賠償，享受更好的醫療照顧，員工和家屬身心受創，我們一致認為RCA等公司應該懲罰性賠償，因為現有的賠償甚至無法填補既有的醫療費，縱使花費龐大的醫療費用，也不是每位員工都有條件復原。

她表示，今天因新冠肺炎的影響，被害人出席率少了一點，但仍有很多人對高院判決充滿期待而前來，卻是這樣的結果，讓大家感到非常氣憤，覺得判決不公，現在只有一件事可以做，就是繼續奮鬥、繼續上訴。

律師團聲明，本案經1年多審理，今日判決結果金額為5470萬元，遠低於合理範圍，獲賠人數甚至僅24人，少於發回人數十分之一，對此感到十分失望，完全無法接受判決結果。