台北市瑠公農田水利會弊案 社子工作站兩前站長遭訴

台北市瑠公農田水利會社子工作站張姓、周姓前後任站長，2001年至2018年間涉嫌利用人頭，溢領清潔工作費共426萬1000元。台北地檢署調查後，今依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪將張姓前、周姓前站長及張姓、陳姓等2名水利會人員起訴。

農田水利會主要灌溉水源為淡水河系新店溪，其主要灌溉圳路計有大坪林圳、廣興圳、灣潭圳及塗潭圳，主要集中於新店工作站轄區內，而排水渠道則主要分布於社子工作站轄區。

檢廉調查，張姓及周姓前後任站長涉於2001年至2018年間，藉由站內清潔工作機會，利用親友當作人頭，浮報雇工費用，詐領除草、清圳費用共426萬1000元。

張姓前站長於2001年至2012年間，與陳姓水利會人員合作，以陳的父親名義浮報雇用費；張分得269萬多元，陳分得68萬多元及張男每年另外給的8千元獎金。

檢廉查出，2013年至2018年間，由周接任站長，周與陳、張姓水利會員工繼續以此手法犯案，陳分得69萬多元、周分得12萬1000多元、張分得6萬元。

去年10月16日，檢方指揮廉政署搜索5處地點，約談5名被告、13名證人到案，複訊後依違反貪汙治罪條例將張聲押、周則諭令以20萬元交保。張等4人均坦承犯行並將不法所得全數返還，檢方今依法起訴。