RCA更一審僅判賠24人 律師林永頌：合議庭不認真

美國無線電公司（RCA）50年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，提告求償。台灣高等法院更一審今僅判24人獲賠共5470萬元。義務律師林永頌表示遺憾，痛批合議庭不認真，台灣需要具有前瞻性思維的法官。

最高法院前年8月判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘元確定，且奇異公司也須賠償，但本案另246人部分廢棄、發回更審；高院更一審今僅判24人獲賠共5470萬元。

宣判時審判長主文唸得落落長，旁聽的自救會成員們聽得一頭霧水，無法如期開記者會表達感想；法院直到中午才提出獲賠人數、金額，並由發言人簡單說明理由。

律師林永頌說，今天上午11點宣判，因為案件人數比較多通常都會用附表，但是要問法院金額竟然不講，其實這個案件已經是高院第二次，已經由地院、高院、三審發回高院更審，通常都會說明判賠說少錢，不管判得服氣不服氣，連這個最基本的竟然不願意說明。

「這樣的司法的官僚應該要改革。」我們歷經這個案件，不管是一審、二審、最高法院五個法官、高院更一審，都有開庭辯論，這過程中也有問證人等等，坦白說，這更一審三位法官是最「行禮如儀」的法官，他會怎麼判我們不知道，但還是抱持期待。

林說，這過程中我們發現，合議庭行禮如儀，因為其他庭的法官會詢問專家證人正反面問題，這個合議庭一個問題都沒有，我對於這種「過程不認真」表示遺憾。

其實這次24人不是真的C組，已經他們後來已經罹病。對於這個部分，在原來一審、二審都認為是可以請求判我們勝訴。這個見解在台灣固然不是最多的案件，但也不是第一例。其他案件也認為因為公害，即使身體沒罹病也會受影響。

一、二審都判我們勝訴，最高法院確實有對這件事情發回，合議庭只是說二審好像沒講清楚到底基因的影響是什麼。所以更一審246位原告裡面，最主要的議題就是C組，這些勞工雖然沒有罹病，但身體有沒有健康受損害、精神受擔心，可否請求賠償？

有關基因的部分，律師團請來台大公衛學院鄭尊仁教授來說明，他講得很清楚，就是你在有基因毒性物質暴露下不管多久，劑量多少都會對基因產生突變，這個基因突變要經過兩次才會致癌，如果只有一次可能不一定，但還是有比較大的風險會致癌、生病。

在RCA公司有機溶劑31種中有3種是基因毒性物質，這是非常清楚的。對造請的專家證詞極其荒謬，他們認為生理上每個人都有防疫機制，可以把基因毒性物質排除。「如果是這樣的話，世界上就沒有癌症了啊？」

更一審已經雙方請專家證人說明清楚，可是我們認為判決結果對於勞工、身體健康受損的人不公平，我們認為司法判決過於保守、沒有前瞻性、法官沒有站在公平立場判斷。

林永頌認為，這次判決品質、理由很可惜、遺憾。自救會成員已經表明一定上訴，期待能遇到具有前瞻性的法官來審理，讓台灣司法有前瞻思維。「法院的判決會隨著時代進步而進步，很可惜這次遇到不進步的法官。」

沒有進步司法、保守的法官，甚至連最後判決說明都如此，「我必須說，一樣都叫做高院法官，但有不同品質的法官，有的是很認真，有的是不夠認真，頭腦很保守、沒有學習進步，有的法官有。」台灣司法就是好壞都叫法官，這是司法要「擲骰子」的悲哀。