接觸化學物質致病亡 RCA更審判24人獲賠5470萬

美國無線電公司（RC A）工傷求償案，高院更一審今天宣判，24人獲賠5470萬多元；高院指出，獲賠關鍵為有合法選定人，以及接觸三氯乙烯等化學物質導致患病或死亡，有因果關係。

台灣高等法院民事庭發言人陶亞琴指出，RCA員工關懷協會起訴主張RCA在台設廠生產，使用有機溶劑三氯乙烯等化學物質，對員工未盡防護說明及保護義務，導致員工因工作環境的接觸化學物質，而侵害身體健康，依民法侵權行為的規定，請求RCA等公司連帶負陪償責任。

陶亞琴指出，侵權行為請求賠償，依舉證規定，RCA員工關懷協會必須要證明這些選定人所生疾病、死亡與三氯乙烯等化學物質接觸有因果關係。

陶亞琴表示，最高法院民國107年8月間宣判，判RCA等4家公司，應賠償262名員工及家屬新台幣5億多元確定；另246人求償部分，發回高院更審，高院更一審範圍，大部分為程序上未完備，或者是沒有因果關係，或是RCA員工沒有外顯疾病，之前均敗訴，未被判准獲賠。

陶亞琴指出，這24人獲賠5470萬元，關鍵在於有經過合法選定人、已患病或死亡且與接觸到的化學物質間有因果關係，其餘求償者則遭到駁回（未被判准獲賠）。全案可上訴。

陶亞琴表示，RCA員工關懷協會起訴時就員工受損狀況分為三類，A組為員工死亡、B組為員工已發病、C組為沒外顯疾病；更一審今天判A組獲賠10人、B組獲賠8人、C組獲賠6人共計24人。

陶亞琴指出，C組的6人當年起訴時是沒有發病，但經長年訴訟過程，身體產生變化，現已患有疾病，並可以證明疾病與化學物質間有因果關係。

台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，歷審都認定，RCA等公司應負賠償責任。