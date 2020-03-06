涉持鐵鎚攻擊蔡阿嘎夫婦 2男乖乖上銬移送士林地檢署

網紅蔡阿嘎及他妻子本月3日遭黑衣男持鐵錘攻擊事件，台北市北投警方全力追查，逮到涉案的陳姓男子及董姓男子，調查發現陳涉攻擊，董涉嫌接應。今天下午1時，2人警詢後被移送士林地檢署。據了解，陳詢時坦承犯行，稱是遭蔡阿嘎直播中嗆聲才犯案。

據了解，陳男（26歲）供稱，是透過網路查出蔡阿嘎北投區住處，本月2日下午與從事排氣管改裝的董男（36歲）前往北投牽大型重機時，自己趁機勘查地形，當天下班後再從他新北市林口住處，跑到蔡阿嘎住處觀察地形，並試圖了解蔡阿嘎作息，隔天犯案。

陳說，去年8月看蔡阿嘎頻道，聽到蔡阿嘎討論車子改裝，他留言給意見，遭蔡阿嘎反嗆，心生不滿犯案。最近又看到蔡阿嘎講話「很囂張」，萌生給他一點教訓的念頭。

蔡阿嘎及妻子「二伯」遭攻擊後，蔡阿嘎開直播還原現場，稱歹徒先持鐵槌打懷有身孕的妻子，「二伯」當時受到極大驚嚇，引起劇烈宮縮、腹痛，好在沒傷及腹中胎兒。