同事育嬰留職停薪 軍備局生產製造中心業務員詐領她薪資

國防部軍備局生產製造中心第401廠綜合業務員林女，利用洪姓女雇員育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資，涉嫌詐領洪女薪資18萬4299元、年終獎金2萬284元、勞健保3萬2190元，共23萬餘元，犯後已返還401廠及洪女，台中地院今天依貪汙罪將林女判刑1年6月，褫奪公權2年。

判決書指出，林女（50歲）自2007年起，擔任位在中市東區精武路的國防部軍備局生產製造中心第401廠聘僱人員，任職401廠8等6級綜合業務員，級職為評價雇員，負責辦理出納業務協辦、所得稅申報、薪資發放、休假補助費結報、勞保業務、健保業務、評雇薪資、獎金發放作業等。

林女因家庭經濟困難，趁401廠北部印製所評價雇員洪夙俞自2013年8月1日起迄2014年1月31日止育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資之機會，詐得洪女薪資18萬4299元、2013年8 月至12月年終獎金2萬854元、以及勞保、健保等費用3萬2190 元。

林為掩飾犯行，於2015年3月間，填妥國庫機關專戶存款收款書，並於附註欄上記載「洪女溢領薪資繳回」，以繳回洪溢領薪資為由，獲悉基金帳戶內有洪女匯入的溢領薪資，詢問洪女，始知林女詐領款項。

合議庭審酌，林女任職於401廠擔任聘僱人員，卻因一時貪念，利用職務之便，申報與事實不符之薪餉、費用，利用職務上機會詐領薪資，予以判刑。