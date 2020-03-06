快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同事育嬰留職停薪 軍備局生產製造中心業務員詐領她薪資

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
國防部軍備局生產製造中心第401廠綜合業務員林女，利用洪姓女雇員育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資，涉嫌詐領洪女薪資、年終獎金、勞健保費，共23 萬餘元，台中地院今天依貪汙罪將林女判刑1年6月，褫奪公權2年。圖／本報資料照
國防部軍備局生產製造中心第401廠綜合業務員林女，利用洪姓女雇員育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資，涉嫌詐領洪女薪資、年終獎金、勞健保費，共23 萬餘元，台中地院今天依貪汙罪將林女判刑1年6月，褫奪公權2年。圖／本報資料照

國防部軍備局生產製造中心第401廠綜合業務員林女，利用洪姓女雇員育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資，涉嫌詐領洪女薪資18萬4299元、年終獎金2萬284元、勞健保3萬2190元，共23萬餘元，犯後已返還401廠及洪女，台中地院今天依貪汙罪將林女判刑1年6月，褫奪公權2年。

判決書指出，林女（50歲）自2007年起，擔任位在中市東區精武路的國防部軍備局生產製造中心第401廠聘僱人員，任職401廠8等6級綜合業務員，級職為評價雇員，負責辦理出納業務協辦、所得稅申報、薪資發放、休假補助費結報、勞保業務、健保業務、評雇薪資、獎金發放作業等。

林女因家庭經濟困難，趁401廠北部印製所評價雇員洪夙俞自2013年8月1日起迄2014年1月31日止育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資之機會，詐得洪女薪資18萬4299元、2013年8 月至12月年終獎金2萬854元、以及勞保、健保等費用3萬2190 元。

林為掩飾犯行，於2015年3月間，填妥國庫機關專戶存款收款書，並於附註欄上記載「洪女溢領薪資繳回」，以繳回洪溢領薪資為由，獲悉基金帳戶內有洪女匯入的溢領薪資，詢問洪女，始知林女詐領款項。

合議庭審酌，林女任職於401廠擔任聘僱人員，卻因一時貪念，利用職務之便，申報與事實不符之薪餉、費用，利用職務上機會詐領薪資，予以判刑。

國防部 貪汙

延伸閱讀

旅社詐領秋冬旅遊補助 台東首例涉案人10萬元交保

14億人用台灣健保？ 人民日報：鬼扯！

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

保險黃牛勾結醫師詐領保險金 多家壽險公司受害

相關新聞

溺殺2人六度判死 死者家屬：他在世只會帶來更多不幸

男子沈文賓為查逃家妻子下落，與弟弟押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍；一審到更四審，六度判沈文賓死刑，褫奪公...

同事育嬰留職停薪 軍備局生產製造中心業務員詐領她薪資

國防部軍備局生產製造中心第401廠綜合業務員林女，利用洪姓女雇員育嬰留職停薪期間，依法不得領取薪資，涉嫌詐領洪女薪資18...

刷卡換現金貪利 護理師、書記緩起訴

衛福部嘉義醫院周姓護理師及侯姓櫃檯書記，多次收下患者繳納醫療費現金後，竟以自己信用卡刷卡付費，再將現金納為已用周轉，累計近20萬元，藉此賺取刷卡回饋金。醫院發現提告，檢方念二人認罪，賠償醫院損失的手續費107元，依背信罪處分緩起訴。

范可欽涉背信遭通緝 台中警移送北檢

廣告製作人范可欽因積欠上百萬元債務，遭債主控告背信罪，台北地檢署發布通緝。台中市警局第五分局接獲北部警方資訊，昨天下午5時通知范到案說明，晚間7時結束偵詢，漏夜移送至台北地檢署執行。

涉詐領旅遊補助 旅社老闆10萬交保

台東地檢署昨查獲詐領擴大國旅秋冬旅遊住宿補助首例，台東一家旅社查姓男負責人以發給400元或200元夜市抵用券為代價，向地方民眾收取身分證，填寫不實住宿紀錄，據以申領住宿補助，意圖詐領每人1000元秋冬旅遊補助款。檢方訊問後，依詐欺未遂、偽造文書等罪諭令10萬元具保候傳。

柯文哲器官移植挨告殺人獲不起訴 市府：盼還社會平靜

作家吳祥輝出版美國作家伊森．葛特曼著作《屠殺》提及台北市長柯文哲曾帶病人到中國進行器官移植，另電台主持人許榮棋也質疑，柯...

結合社群網站破案 環保犯罪被逮個正著

台南市環保局今天查獲業者非法堆置大量營建廢棄物，依違反廢棄物清理法告發，並移送台南地檢署偵辦。環保局表示，最重可處5年以...

槓上吳宗憲挨告 館長：男子漢全都認

「館長」陳之漢在直播辱罵藝人吳宗憲「舔共」等語，吳提告館長涉妨害名譽罪。台北地檢署今傳喚陳之漢出庭，他受訪表示，自己言語...

柯文哲器官移植挨告殺人 獲不起訴

作家吳祥輝出版美國作家伊森．葛特曼著作《屠殺》提及台北市長柯文哲曾帶病人到中國進行器官移植，另電台主持人許榮棋也質疑，柯...

親民的司法？ RCA更一審判決「聽嘸」 當事人怒

美國無線電公司（RCA）50年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、...

撞球場老闆以女兒美色為餌 再以驅鬼保護女兒詐財

台中市龍井區某撞球館郭姓股東，見常來撞球館打球的陳男對他就讀高中的繼女小涵有好感，即一人扮演兩個角色，在通訊軟體佯裝為小...

「館長」槓上吳宗憲 挨告妨害名譽今早出庭

「館長」陳之漢辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾...

熱門新聞

抓到了！打蔡阿嘎黑衣人有人接應 2人落網帶回北投偵訊

持槌攻擊蔡阿嘎 2嫌身分曝光！

攻擊畫面曝光／蔡阿嘎遇襲 歹徒奔跑竄巷弄至少4公里

攻擊蔡阿嘎後變裝逃逸 凶嫌貪一時之快抽菸洩身分

PO文酸蔡阿嘎被起底 國小老師道歉：別肉搜家人

蔡阿嘎遭攻擊 疑因網路直播中與嫌犯意見衝突

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。