疫情升溫農民搶肥料 農民質疑囤積嘉義檢方要追查謠言

目前正值水稻、鳳梨及竹筍等農作物施肥期，最近嘉義縣農村引發搶買肥料現象，許多農民買不到肥料，縣長翁章梁接獲民間肥料行反映，部分肥料來自大陸，疫情恐造成原物料短缺；蔡姓農民質疑有不肖商人囤積，要求農委會比照口罩實名制，依耕作面積配售，嚴查囤貨牟利不肖廠商。

民進黨立委蘇治芬上午聯合雲嘉南等農業縣立委，找農委會及台肥代表在立法院開記者會，強調肥料供貨無虞，呼籲農民勿搶買；朴子市農會總幹事田志強說，前一陣子，農村傳出肥料因疫情缺貨，造成農民搶購，經台肥及農糧署澄清，台肥補貨，搶買現象減緩。

針對農民質疑有廠商囤積，田志強說，可能性不大，因為公定肥料售價未調整，少有居間牟利空間， 但對農村傳出原料來自大陸受疫情影響斷貨的謠言，大多採口語傳播，查證追查不易。

農村最缺的台肥特一號肥料，台肥公司加速運貨，原本朴子農會銷售一空，這幾天大批特一號肥料已補貨運送到倉庫，經統計，稻農搶購多是台肥特一號、特五號複肥以及寶效三十九號。

農糧署說，肥料原料進口主要來自印尼、中東、加拿大等地，肥料供應不受疫情影響，台肥製肥原料庫存充裕，足供一期稻作農需求，農友不必恐慌；嘉義縣立委陳明文及蔡易餘都用臉書、ＬＩＮＥ說明肥料供應充裕，呼籲農民勿搶購。