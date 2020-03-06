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槓上吳宗憲挨告 館長：男子漢全都認

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導
「館長」陳之漢今上午因被藝人吳宗憲提告妨害名譽案出庭。記者賴佩璇／攝影
「館長」陳之漢今上午因被藝人吳宗憲提告妨害名譽案出庭。記者賴佩璇／攝影

館長陳之漢在直播辱罵藝人吳宗憲「舔共」等語，吳提告館長涉妨害名譽罪。台北地檢署今傳喚陳之漢出庭，他受訪表示，自己言語不妥，但理念沒有錯；至於和解與否要再協調。

陳之漢表示，本來以為被告的內容是今年度的事，沒想到是去年8月憲哥提到網紅、直播主素質時他做出的回應。他說，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛。」

2019年8月間，吳宗憲在YouTube頻道上發表看法，說網紅、直播主都是沒有素質、沒有經過培養。館長回擊：「反正他Ｘ的，今天出來混、網路上當一個紅人，都歸你管就對了，我不知道捏，地下藝人總統喔！」

他表示，「大家知道我的口頭禪嘛，臭幹喇譙。」至於是否願意向憲哥道歉或和解，陳之漢表示，對方沒有提到這兩個問題，「要不要和解，要再協調。」

此外，針對近日知名YouTube蔡阿嘎與懷孕8個月的妻子二伯遇襲，兩名犯嫌昨已落網，有網友肉搜出陳姓主嫌臉書，發現他是館長粉絲。

陳表示，自己什麼時候提倡過暴力？每個人都有手機，那是不是每個人都要準備一把鐵槌，看誰說的說不爽就敲下去？尤其是打女人，還是打孕婦，「管他是不是我的粉絲，是我的粉絲怎麼樣？就算是我兒子，我都會一巴掌把他打成豬頭」。

陳說，案發當天他與蔡阿嘎約好拍片，但蔡沒有出現，接著就接到電話知悉襲擊的事，他問蔡是不是需要幫助？蔡則表達已經報警。蔡阿嘎晚上會去找他研究這件事背後是不是有黑道介入等問題，他會給予協助。

陳之漢 館長 吳宗憲

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