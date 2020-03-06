柯文哲器官移植挨告殺人 獲不起訴

作家吳祥輝出版美國作家伊森．葛特曼著作《屠殺》提及台北市長柯文哲曾帶病人到中國進行器官移植，另電台主持人許榮棋也質疑，柯違反《器官移植條例》違法做無心跳器捐判定，控告柯殺人、《殘害人群治罪條例》等罪。台北地檢署今依罪嫌不足，給予柯不起訴處分。

2018年11月間，許榮棋告發，指我國法律至今並未開放「無心跳死亡」者器官捐贈，自屍體摘取器官進行移植手術，必須為「經腦死判定」者為限。

柯文哲於西元2000年至2008年間發表多篇論文，其中皆為利用葉克膜ECMO灌注遭藥物及阻塞氣球加工致死之所謂無心跳者的腹部器官。其作法為，明知病人尚有心跳並未死亡，且非腦死病人，卻選定為無心跳器捐的潛在供體。

許主張，依據器官移植條例第四條，除了一定親等親屬之間的活體器捐，我國只允許屍捐與腦死器捐，並且有嚴謹的腦死判定標準。柯文哲的所謂無心跳器捐判定，並無法律依據，就自供體摘取器官進行移植手術，已涉犯刑法第271條第1項殺人罪。

柯於捐贈者身上摘取器官，雖有家屬同意書，但該同意書是柯對家屬施以不正確訊息所得，應無阻卻違法事由存在，也涉刑法第247條第1項毀壞屍體罪。其間雖有檢察官開立供體死亡証明，但柯顯有隱瞞檢察官其過程有加工致死之嫌。

另外，吳祥輝刊登廣告指控柯文哲過去透過中國組織「器官兩岸一家親」帶病人赴中進行器官移植，而這些器官都來自法輪功。柯已嚴正反駁，並說這是2014選戰的舊聞，當年他已拿出該書作者伊森的澄清信函。

柯文哲說，廣告絕不會是作家吳祥輝刊登，這個版面要價100萬元以上，重點是後面出錢的人是誰，應該去查，他知道吳祥輝只是打手，拿錢辦事。

吳祥輝開記者會指該事件「正確無誤」，痛批柯糟蹋諾貝爾和平獎提名人伊森與其作品。「屠殺」一書對柯的描寫無誤，而作者經柯3次確認後才出版，由於他已取得授權，任何對書的不實陳述都是侵犯權益與名譽。

吳提告柯涉妨害名譽，檢方調查後，認為柯有可能是從市長室周姓顧問得知平面廣告費用行情，並信任其判斷，並非出於惡意而毫無根據，今也一併依罪嫌不足為由，給予柯不起訴處分。