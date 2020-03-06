親民的司法？ RCA更一審判決「聽嘸」 當事人怒

美國無線電公司（RCA）50年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，被害人求償27億。最高法院前年8月判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘元確定，且奇異公司也須賠償，但本案另246人部分廢棄、發回更審；台灣高等法院更一審今宣判，但審判長魏麗娟主文唸得落落長，現場又不告知當事人賠償金額多寡，惹眾怒。

遲至上午11點48分，合議庭才將判決資料交給高院發言人室，現場群眾騷動，認為「這種宣判太離譜」、「到底誰聽得懂？」。高院今允A、B、C組24人共再獲賠5470萬元，其中A組10人獲賠1470萬、B組8人獲賠2070萬、C組6人獲賠1930萬元。

更一審辯論終結時，工殤協會和RCA受害員工指判決確定後資方遲遲不賠償，直到強制執行後才不甘願地給付，但已有33名會員死亡領不到賠償。RCA員工關懷協會長劉荷雲表示，246人被發回更審，但這些會員有人得卵巢癌、子宮內膜癌、或是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等免疫系統疾病，且多人流產、死胎，陰影是揮之不去的，「誰來還我們公道？誰能確保我們的健康？」。

更一審纏訟的包括C組全部與A、B組部分人。本案原告為桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會，求償者分為A（死者家屬）、B（患病者）、C（未生病）三組，分別求償8百萬、1千萬、4百萬元，被告包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司與一至三審皆判不用賠償的Technicolor USA五家公司。

最高法院認同高院前審見解部分，包括舉證責任倒置、揭穿公司面紗原則、寬鬆時效認定。最高院指出，化學物質長期污染造成的大型職業災害訴訟，多具共同性、持續性和技術性等特徵，實害的發生、擴大，往往日積月累才會顯著，因果關係脈絡很不明確。而相較於企業，職災的被害人在經濟、專門知識上多為弱勢，如果要求被害人依傳統舉證責任程度證明，顯然不是他們資力與能力能負擔，有必要調整。最高院認為，這類的訴訟若被害人已就加害物質、行為、過程和受害態樣舉證，當可認為有相當合理程度的蓋然性時，被害人就已盡舉證責任。

而奇異、湯姆遜、Technicolor都是RCA公司的控制公司，RCA自1967年成立後至關廠，歷任董事和監察人都是以法人股東代表人身分當選，且RCA總經理自1972年起都是由董事兼任，發行的家園雜誌以「台灣廠」稱呼RCA。1988年5月，RCA從29億資本額減資剩4億元，還將1億多美金匯出國外。員工1998年7月5日籌組自救會，開始相關求償行動，RCA卻以「存放國外銀行」為名，匯美金1億餘元至母公司所在的法國銀行，RCA公司在台資產所剩無幾，高院前審認定RCA惡意脫產、規避債務，奇異、Technicolor、湯姆遜，應適用揭穿公司面紗原則，與RCA同負不真正連帶賠償責任。

再者，RCA公司員工受到特殊的損害，舉證難度不是個別勞工能負擔，最高院認為難以期待員工及時行使權利，不能說是「權利上睡眠之人」，而RCA等四公司不僅沒告知毒害，事後還滅證，使得受僱勞工流行病學調查研究沒能蒐集到RCA公司有機溶劑作業環境相關資料，影響會員求償。四公司抗辯「已罹時效」，最高院也認為違反誠信、公平正義，時效抗辯屬權利濫用，不得拒絕給付。

高院前審原判486人獲賠7億1840萬元，金額較一審判賠的5億6千萬元更多，且奇異公司也須賠償。但最高院廢棄發回的246人部分，理由包括選定人生前未於委託書或授權書表明選定關懷協會的選定人、關懷協會未能證明死因者、認死亡勞工罹疾病為何與IARC（國際癌症研究機構）、美國國家環境保護局、美國疾病管制局研究報告不相符合者。最高院認為C類選定人沒因汙染而罹病，未說明這部分選定人的身體健康有何具體受損情形，就叫RCA等四公司賠償慰撫金，理由不備。

律師林永頌指出，C組雖是至今沒有罹病的勞工，即使他們沒有癌症等外顯的重大疾病，但因暴露在劇毒環境中，仍會影響基因、身體細胞而造成突變，他們身體健康權益仍有受損，這是更一審爭辯的重要論點。

除了本案的「一軍」外，第二波1120名受害者或家屬也求償73億餘元，台北地院去年12月判RCA、奇異等四家公司應賠償23億3百萬元。