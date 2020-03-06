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「館長」槓上吳宗憲 挨告妨害名譽今早出庭
「館長」陳之漢辛辣發言引發不少爭議，藝人吳宗憲不滿館長在直播辱罵他「舔共」等語，還酸他「人民幣真香」，甚至爆料他在外欠幾億元，提告館長涉妨害名譽。台北地檢署今上午首度傳喚兩人出庭，館長親自出庭，吳則委請律師代表。
去年11月間，台灣藝人高以翔在中國錄影意外猝逝，吳宗憲忍不住破口大罵南韓綜藝節目帶起實境秀風潮，讓中國一窩蜂學習，他說：「都是韓國人害的，韓國的綜藝節目太智障！」館長因此在直播辱罵他「舔共」。兩人多次隔空互槓，吳宗憲提告館長涉妨害名譽。
此外，去年7月間，網紅兼公民老師發布影片，稱館長逼藝人表態的舉動就像新民粹領袖、綠色麥卡錫主義。事後，館長開直播回嗆髒話，並以「螺紋保險套」一詞及對岸用語「屄殃」形容對方，「你自己反中，講話不是視頻、屄殃就是接地氣，很多都是大陸的用語，（現在）連罵髒話都要」。
9月3日，羅文發表影片「第一次告館長就上手」，表明「館長身為一個公眾人物，居然能在網路上面，用這樣的方式來侮辱、霸凌他人」，再加上館粉灌爆留言「看一次打一次」、「不打死你算我俗辣」讓他覺得忍無可忍，決定採取法律行動。
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