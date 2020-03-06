撞球場老闆以女兒美色為餌 再以驅鬼保護女兒詐財

台中市龍井區某撞球館郭姓股東，見常來撞球館打球的陳男對他就讀高中的繼女小涵有好感，即一人扮演兩個角色，在通訊軟體佯裝為小涵以媽媽過生日、要幫爸爸的球館籌裝修費，再由他佯稱如果給錢，就會讓繼女跟陳結婚，甚至謊稱要籌錢請梵諦岡長老來台趕惡鬼，因惡鬼影響女兒生命安全，共向陳男詐財170餘萬，經陳察覺後，還恐嚇傷害逼陳簽發面額30萬元的本票，台中地檢署今天依恐嚇取財、詐欺等罪將郭起訴。

起訴書指出，郭男（36歲）於2018年間，見陳男對他的繼女小涵有好感，即以繼女照片申請通訊軟體LINE暱稱「可愛的反派角色」、臉書帳號小涵，佯裝為繼女本人，佯稱要買手機給媽媽、需要生活費、幫爸爸的撞球館籌裝修費、投資國外資金等。

郭並以通訊軟體LINE暱稱「KAKU慈」傳送訊息給郭，如果給他55萬元，他就會讓小涵跟你結婚；或要籌款翻修球館，因為小涵怕老鼠味與蜘蛛；或老婆的大姊要腎臟缺醫藥費；或他從日本搭飛機要回台灣，缺機票錢等。

甚至郭男還佯稱「要籌15萬請梵諦岡長老來台灣，在基督教醫院趕走孤魂惡鬼，因為這些惡鬼會影響小涵的生命安全」，被害人陳男因太愛小涵了，什麼都相信，從2018年8月至2019年4月，共被騙28次新台幣170餘萬元。

後來，陳男肉搜臉書圖片，發現姓名不符，始察覺受騙，郭惱羞成怒於2019年5月23日凌晨，在中市龍井區撞球館的停車場與陳談判，郭恐嚇陳說「看是要我處理，還是我岳父竹聯幫處理，如果是我岳父的話，就是要你死在這裡」。

郭並持撞球桿敲打牆角，致球桿斷裂彈到陳男的右腳膝蓋，致陳受傷，陳因而心生畏懼，簽發面額30萬元的本票交付給郭，經被害人報警逮獲郭。警詢時，郭坦承恐嚇取財。