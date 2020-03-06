母女為錢當街撕破臉 老媽媽開罵「這XXX我生的」吞刑責

高雄市朱姓母女為錢財鬧翻，朱母去年女兒家門口，直接當眾飆罵女兒「沒錢去死一死」，還影射女兒「討客兄」，甚至不顧母女情份直罵「那個操機掰是我生的」。朱女不堪侮辱提告，橋頭地院近日依公然侮辱罪，判處朱母拘役15日，得易科罰金，可上訴。

朱女指稱，媽媽去年6月17日一大清早就在街口開罵，辱罵三字經之外，更詛咒說「沒錢去死一死」，還指罵「討客兄」，「機掰怕沒有人X」、「X出三隻死一隻」、『那個操機掰是我生的」，誇張言語不堪入耳，足以影響自己人格名譽及社會評價。

77歲朱母在偵查過程中辯說，因為女兒不旅行扶養義務，且欠款不還，才會登門討債，沒想到女兒置之不理，一時感到委屈，才會脫口而出情緒性言詞；朱母強調本意並不在妨害女兒名譽，還狡辯稱該些話語經時代轉換，已不再專用於攻訐，自認不足以傷害他人社會評價。

橋頭地院審理認為，該些辱罵姓字眼一般人都能輕易理解，朱女主觀上當然會認為自己被侮辱，況且，朱母連續性飆罵，公然侮辱犯罪故意很明確。

法官認為，朱母在女兒家門口當街開罵，鄰居都有目共睹，辱罵字眼也相當粗鄙不堪，對人格名譽、社會評價造成一定貶損，且朱母至今未能獲得女兒諒解，女兒無意願和解，母女和解破局。

橋頭地院依公然侮辱罪，判處朱母拘役15日，得易科罰金1萬5千元，可上訴。