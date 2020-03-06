北院防疫法庭準備好了 航警帶口罩示範當被告

針對疫區返國或疑似染病通緝犯、被告開庭，台北地院規劃遠距訊問，在刑事第8、第2法庭架設遠距會議設備，被告可以在航警局或警局就地接受審判；台北地院今天實地演練，由刑一庭庭長李殷君任審判長，「被告」由航警局人員帶口罩應訊。

為考量資訊安全，法庭與警察單位的遠距訊問採中華電信的ZOOM會議軟體，搭配電腦、鏡頭及麥克風設備，避免人員移動增加感染風險，警局只要有手機、網路設備就可以連線，進行法庭審判程序。

台北地院表示，本月5日已完成與松山機場航空警察局台北分局連線測試，司法院也依據刑事遠距訊問擴大作業要點規定，公告核准各級法院就強制處分事項訊問被告時，如發現是隔離治療中、有疑似新冠肺炎症狀、接觸病例、有從「中、港、澳、韓、義、伊」返台或其他經衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫情形者，可啟用遠距訊問。

台北地院說，有鑑於疫情尚未減緩，中央疫情指揮中心已達一級開設，另制定「台灣台北地方法院因應新型冠狀病毒(COVID-19)防疫措施」，應對國際旅遊疫情建議及第三級地區入境之通緝犯解送時的人力調度、差勤、防疫物資管理等措施，並收集相關資料編製防疫工作手冊，提醒院內人員注意防疫。