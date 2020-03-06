影／廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

廣告製作人范可欽（范瑞杰）因積欠上百萬權債務，遭債主控告背信罪，范遭台北地檢署發布通緝。台中市警局第五分局接獲北部警方資訊，昨天下午5點通知范到案說明，並於晚間7點結束偵詢，漏夜移送至台北地檢署執行。

台中市警察局第五分局警備隊隊長蔣勝田表示，昨天接獲北部警方通知范男有背信罪通緝事實，昨天聯繫上范可欽，范於下午5點左右獨自到第五警分局到案說明。

據悉，范可欽稱不知道自己遭通緝，可能因為之前戶籍在台北，但因搬遷到台中市居住，才未即時收到相關法院通知書，完全不清楚自己遭到通緝。

台中市警方於昨晚7點結束詢問，漏夜開警備車移送至台北地檢署執行；至於范男債務部分，警方僅表示，事關當事人民事訴訟，警方不清楚。