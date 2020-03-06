欠12萬罰款賓士被扣 牛排店老闆趕緊繳錢贖車

洪姓連鎖牛排館加盟店業者滯納就業服務法罰鍰等12萬多元，行政執行署台北分署透過與台北市停車管理工程處建立的欠費車輛即時通報機制，日前在台北市延壽街查扣洪所有的賓士車，洪想取車使用，繳清欠費。

台北分署與停管處建立欠費車輛即時通報機制，致能第一時間查知義務人車輛停放地點，並前往查封，停管處更提供場地供車輛停放。機制建立後，促使義務人繳款成效良好。

台北分署說，洪姓義務人自稱為連鎖牛排館加盟店老闆，被主管機關查獲非法聘僱外籍勞工，遭裁處罰鍰卻逾期未繳，由台北市政府勞動局移送執行，分署並接續執行他滯納牌照稅、綜合所得稅案件。

台北分署發現，洪名下有1輛2015年出廠的賓士車，有相當價值，上月20日接獲停管處通知，知道車子停在台北市延壽街，承辦人員隨即會同移送機關抵達，其時，車輛正由徐姓男子使用，徐當場交付車輛鑰匙，車子被帶回保管，洪發現賓士被扣，當天下午即清償12萬餘元欠費領車。