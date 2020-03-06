影／男酒駕被攔急call媽媽來 堅決拒測吞18萬罰單

台中市江男今晨1點多酒駕騎車上路，遭警攔下坦承酒駕，並致電母親到場陪同，警方當場宣告拒測權力告知，首罰18萬元、吊扣駕照3年、扣車並進行道路交通講習，江第一次聽不清楚還要求警方二次說明，警員耐心告知完後江堅持拒測吞單，隨後母子搭乘計程車離去。

台中市警局第一分局民權所員警今晨1點多執行線上巡邏勤務，發現江男騎乘機車行經民生路與英才路口左搖右晃，攔下盤查，30多歲的江男坦承酒後駕車，隨後致電母親到場陪同，相當配合警方詢問。

江男表示拒絕酒測，現場警員依規定對江宣告拒測的權力告知，江首罰要吞下18萬元罰單、吊扣駕照3年、扣車並進行道路交通講習，江一時聽不清楚，還要求警方「再說明一次」。

員警耐心解說完畢，詢問江是否進行酒測？江男堅決拒測。警方調查身分再追出江男機車駕照被吊銷，再開出無照駕駛罰單。江男與母親接過罰單後，默默搭乘計程車離開。

台中市第一警分局指出，酒後駕車新法已經於108 年 7 月 1 日實施，新法修正後在行政罰及刑責都有加重，汽車駕駛人拒絕酒測的罰款更從 9 萬提高到 18 萬元，更新增加同車乘客連坐處罰規定，同車乘客如果有未勸阻酒駕，最高可罰3000元。