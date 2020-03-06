男子酒測高達0.75毫克 警察酒測程序違法判無罪

張姓男子去年7月15日在台南市新市區某檳榔攤喝完啤酒後，晚間10時39分駕駛機車返回工寮，遭警方攔查，經酒測後測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.75毫克，涉公共危險罪被送辦。張及辯護人主張警察未經同意擅自進入老闆住處，對他攔查、酒測程序違法，台南地院調查該處確是私人承租地且調閱警車行車紀錄器已遭覆蓋，法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張無罪。警方表示，將研議是否上訴。

張坦承當天下午在檳榔攤喝酒，酒測酒精濃度達0.25毫克以上仍駕駛機車。但他主張，當時是住在老闆的住處，警察沒有經同意擅自進入老闆住處，對他實施攔查、酒測，警察酒測程序不合法。辯護人強調，警方在未有令狀下，且不符合刑事訴訟法相關規定的情形下，即進入被告老闆住處對他實施酒測，所為已違反法定程序，因此，經由違法程序取得的酒精測定紀錄表，並無證據能力。

江姓老闆證稱，張是他的員工，當時住在他那邊，該土地及上頭鐵皮屋是他承租的範圍。當庭經GOOGLE街景照片確認，江表示，攔檢地點是私有地，不是道路，再進去是他住的鐵皮屋。他說，當天案發時他已經在睡覺，他是聽到狗在叫才出來，警察沒有問他是否同意讓他們進入他承租的範圍。

新化分局湯姓、黃姓員警去年7月15日晚間10時39分許，駕駛警車跟隨張駕駛機車，經圍牆缺口進入老闆的住處後攔查，並對他實施酒測，測得酒精濃度達0.75毫克。

湯證稱，當天他們在執行巡邏勤務，他們是從中興路由東往西方向行駛，張是從中興路由西往東方向要返回其住處，他們發現張騎過來時車速過快，便迴轉要去攔張下來，按張喇叭至少2次，張跑給他們追，因而追緝張進入老闆的住處。

張辯稱，他騎車是以正常速度行駛，他沒有聽到警方有按喇叭，也沒有發現警察在追他，他到老闆家後，警察衝進來，他才知道警察在追他。

台南地院函調警車行車紀錄器影片，新化分局函覆，經警調閱後發現當天的行車紀錄器影像已遭覆蓋，勘驗員警密錄器也未發現車速過快之事。

判決指出，在張未有何「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」行為下，即未經同意進入私人住處內，對張加以攔查並實施酒測，與警察職權行使法第8條第1項第3款規定的要件不合，且非依刑事訴訟法所為之拘提、逮捕或搜索。法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張無罪。