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男子酒測高達0.75毫克 警察酒測程序違法判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院調查該處所確是私人承租地且調閱警車行車紀錄器已遭覆蓋，法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張姓男子無罪。圖／本報資料照
台南地院調查該處所確是私人承租地且調閱警車行車紀錄器已遭覆蓋，法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張姓男子無罪。圖／本報資料照

張姓男子去年7月15日在台南市新市區某檳榔攤喝完啤酒後，晚間10時39分駕駛機車返回工寮，遭警方攔查，經酒測後測得吐氣所含酒精濃度高達每公升0.75毫克，涉公共危險罪被送辦。張及辯護人主張警察未經同意擅自進入老闆住處，對他攔查、酒測程序違法，台南地院調查該處確是私人承租地且調閱警車行車紀錄器已遭覆蓋，法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張無罪。警方表示，將研議是否上訴。

張坦承當天下午在檳榔攤喝酒，酒測酒精濃度達0.25毫克以上仍駕駛機車。但他主張，當時是住在老闆的住處，警察沒有經同意擅自進入老闆住處，對他實施攔查、酒測，警察酒測程序不合法。辯護人強調，警方在未有令狀下，且不符合刑事訴訟法相關規定的情形下，即進入被告老闆住處對他實施酒測，所為已違反法定程序，因此，經由違法程序取得的酒精測定紀錄表，並無證據能力。

江姓老闆證稱，張是他的員工，當時住在他那邊，該土地及上頭鐵皮屋是他承租的範圍。當庭經GOOGLE街景照片確認，江表示，攔檢地點是私有地，不是道路，再進去是他住的鐵皮屋。他說，當天案發時他已經在睡覺，他是聽到狗在叫才出來，警察沒有問他是否同意讓他們進入他承租的範圍。

新化分局湯姓、黃姓員警去年7月15日晚間10時39分許，駕駛警車跟隨張駕駛機車，經圍牆缺口進入老闆的住處後攔查，並對他實施酒測，測得酒精濃度達0.75毫克。

湯證稱，當天他們在執行巡邏勤務，他們是從中興路由東往西方向行駛，張是從中興路由西往東方向要返回其住處，他們發現張騎過來時車速過快，便迴轉要去攔張下來，按張喇叭至少2次，張跑給他們追，因而追緝張進入老闆的住處。

張辯稱，他騎車是以正常速度行駛，他沒有聽到警方有按喇叭，也沒有發現警察在追他，他到老闆家後，警察衝進來，他才知道警察在追他。

台南地院函調警車行車紀錄器影片，新化分局函覆，經警調閱後發現當天的行車紀錄器影像已遭覆蓋，勘驗員警密錄器也未發現車速過快之事。

判決指出，在張未有何「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」行為下，即未經同意進入私人住處內，對張加以攔查並實施酒測，與警察職權行使法第8條第1項第3款規定的要件不合，且非依刑事訴訟法所為之拘提、逮捕或搜索。法官認程序違法，排除酒精紀錄表的證據能力，判張無罪。

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