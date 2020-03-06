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誆投資太陽能電廠吸金2億 北檢聲押禁見鼎笙國際負責人

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導

富柏財務顧問公司負責人楊大業，被控與太陽能公司「鼎笙國際」負責人施慶鴻、正見實業公司董事長林璿霙合作，以舉辦免費理財講座方式，誘騙學員簽借貸契約投資太陽能發電廠，吸金2億多元，投資人發現鼎笙根本沒有建廠計畫提告詐欺。台北地檢署昨發動搜索約談，訊後今向法院聲押禁見施男。

檢調接獲檢舉，指2017至2018年間，楊大業等人涉嫌以「投資20年電廠專案」等名義，找「理財教練」開說明會、講座，招攬學員投資興建位於高雄小港的太陽能光電廠，並由富懿、正見、鼎笙等3間公司代表出面與投資人簽約借貸契約。

投資人指控，楊大業、施慶鴻等人主打「太陽能光電廠興建完畢後保證收購（買回投資款項）」、「保證興建期間每月獲取6至9%利息」等兩種類型契約，吸引至少50名學員進場，最後電廠根本沒興建，害得投資人血本無歸。

投資人指出，雙方簽訂的太陽能光電契約中可見電廠地址、Google空拍圖、計算發電、獲利與付款方式等，更在Google空拍圖上畫出未來太陽能板設置的規劃圖，對方刻意製造「願景」使人誤信騙局。

北檢昨指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索並約談楊、施、林及廖等理財教練共6名被告，另約談4名證人。漏夜偵訊後，依違反銀行法、詐欺等罪向法院聲押禁見施，其餘被告各以10萬元、50萬元、100萬元不等金額交保候傳。

空拍 詐欺

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