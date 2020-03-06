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醫院護理師、書記貪利刷卡換現金賺紅利 檢緩起訴處分

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
衛福部嘉義醫院護理師、書記，將患者繳費現金納為己用再代刷卡賺回饋金。記者卜敏正/攝影
衛福部嘉義醫院護理師、書記，將患者繳費現金納為己用再代刷卡賺回饋金。記者卜敏正/攝影

衛福部嘉義醫院周姓護理師及侯姓櫃檯書記，自前年1月起多次收下患者繳納醫療費現金後，以自己信用卡先刷卡付費，再將現金先納為已用周轉，並賺取刷卡回饋金。經嘉義醫院發現提告。

嘉義地檢署檢察官調查認定2人已涉犯背信罪，周侯2人坦承犯行、深表悔悟，也賠償嘉義醫院損失107元手續費、現場立下悔過書，檢方認為2人已有所警惕，上月底做緩起訴處分，並應向社區或公益機構團體，提供40小時義務勞務，參與1場法治教育課程。

緩起訴處分書指出，周侯二人107年1月起，先經林姓丶龔姓患者家屬同意，先收取住院醫療現金，再使用信用卡刷卡繳費，3次共12萬餘元，之後從同年2月至9月間，私自將十多名患者家屬的繳費現金先納為己用周轉，再以個人信用卡刷卡繳費。

醫院發現有異調查後，認為2人變更交易款項支付方式，已涉犯背信罪嫌，傷害院方權益，讓醫院額外支出手續費，決定報警移送法辦。

嘉義 患者

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