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媳婦肉身擋小三的車 婆婆情急推打她判賠精神慰撫金2萬
媳婦小蘋（化名）不滿婆婆小美（化名）推打她，致她受傷，並當眾辱罵她「瘋女人」、「臭女人」，經小蘋請求損害賠償，要求婆婆給付精神慰撫金100萬，婆婆辯稱兒子外遇生子，小三帶出生不久之子到公司探視兒子，媳婦到兒子的公司鬧，小三駕車要離開，媳婦肉身擋住小三所駕車輛，她情急之下推打媳婦，並辱罵媳婦，台中地院判婆婆給付媳婦精神慰撫金2萬元。可上訴二審。
小蘋表示，婆婆於去年5月9日上午，在她丈夫經營的公司廠區車道，徒手推打她的左肩膀、手臂等身體部位，致她受有左上肢擦挫傷、右手臂擦挫傷傷害；並在廠區車道公然對她辱罵「瘋女人」、「臭女人」、「老女人」等語，足以貶損她的名譽及社會評價，使她因此受有相當程度精神上痛苦，因此請求婆婆賠償精神慰撫金100萬元。
婆婆辯稱，兒子與女子小紫（化名）外遇生子，去年5月9日上午，媳婦聽聞小紫攜出生未久之子至公司探視兒子，前往公司哭鬧。她當時趕赴現場力勸小紫離開，孰料小紫欲駕車從公司廠區車道時，媳婦竟不顧危險肉身擋住小紫所駕車輛，藉以阻止小紫離開。
她惟恐雙方衝突加劇及媳婦危險，情急之下方以徒手推打媳婦的左膀及手臂，及口不擇言辱罵媳婦，她年紀已70有餘，目前亦無工作及收入，請法官酌以適當之賠償金額。
婆婆對媳婦的傷害及公然侮辱犯行，經媳婦提出告訴後，經檢方起訴，刑事庭法官判處婆婆拘役40日確定在案。
民事庭法官審酌，媳婦小蘋因婆婆的傷害犯行，受有左上肢擦挫傷、右手臂擦挫傷之傷害，及於丈夫經營公司內遭自己的婆婆當眾辱罵，精神上受有痛苦，考量本件事發情節及兩造身份、地位、教育程度，判決婆婆給付精神慰撫金2萬元為適當。
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