快訊

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

澳洲確診音樂家自英國來台 長榮同機組員今晨返抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦肉身擋小三的車 婆婆情急推打她判賠精神慰撫金2萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
媳婦小蘋不滿婆婆小美推打她，致她受傷，並當眾辱罵她「瘋女人」、「臭女人」，經小蘋請求損害賠償，台中地院判婆婆給付媳婦精神慰撫金2萬元。圖／本報資料照
媳婦小蘋不滿婆婆小美推打她，致她受傷，並當眾辱罵她「瘋女人」、「臭女人」，經小蘋請求損害賠償，台中地院判婆婆給付媳婦精神慰撫金2萬元。圖／本報資料照

媳婦小蘋（化名）不滿婆婆小美（化名）推打她，致她受傷，並當眾辱罵她「瘋女人」、「臭女人」，經小蘋請求損害賠償，要求婆婆給付精神慰撫金100萬，婆婆辯稱兒子外遇生子，小三帶出生不久之子到公司探視兒子，媳婦到兒子的公司鬧，小三駕車要離開，媳婦肉身擋住小三所駕車輛，她情急之下推打媳婦，並辱罵媳婦，台中地院判婆婆給付媳婦精神慰撫金2萬元。可上訴二審。

小蘋表示，婆婆於去年5月9日上午，在她丈夫經營的公司廠區車道，徒手推打她的左肩膀、手臂等身體部位，致她受有左上肢擦挫傷、右手臂擦挫傷傷害；並在廠區車道公然對她辱罵「瘋女人」、「臭女人」、「老女人」等語，足以貶損她的名譽及社會評價，使她因此受有相當程度精神上痛苦，因此請求婆婆賠償精神慰撫金100萬元。

婆婆辯稱，兒子與女子小紫（化名）外遇生子，去年5月9日上午，媳婦聽聞小紫攜出生未久之子至公司探視兒子，前往公司哭鬧。她當時趕赴現場力勸小紫離開，孰料小紫欲駕車從公司廠區車道時，媳婦竟不顧危險肉身擋住小紫所駕車輛，藉以阻止小紫離開。

她惟恐雙方衝突加劇及媳婦危險，情急之下方以徒手推打媳婦的左膀及手臂，及口不擇言辱罵媳婦，她年紀已70有餘，目前亦無工作及收入，請法官酌以適當之賠償金額。

婆婆對媳婦的傷害及公然侮辱犯行，經媳婦提出告訴後，經檢方起訴，刑事庭法官判處婆婆拘役40日確定在案。

民事庭法官審酌，媳婦小蘋因婆婆的傷害犯行，受有左上肢擦挫傷、右手臂擦挫傷之傷害，及於丈夫經營公司內遭自己的婆婆當眾辱罵，精神上受有痛苦，考量本件事發情節及兩造身份、地位、教育程度，判決婆婆給付精神慰撫金2萬元為適當。

媳婦 婆婆

延伸閱讀

他竊錄與女友的性愛影片 上傳網站並公布女友身分

直銷老公約「下線」小三泡湯嘿咻 法官判要賠元配20萬

男都認了 無性器接合證據 小三無罪定讞

縱他承認與小三嘿咻 法官仍判她無罪定讞

相關新聞

媳婦肉身擋小三的車 婆婆情急推打她判賠精神慰撫金2萬

媳婦小蘋（化名）不滿婆婆小美（化名）推打她，致她受傷，並當眾辱罵她「瘋女人」、「臭女人」，經小蘋請求損害賠償，要求婆婆給...

亞太國際地產涉投資東南亞不動產吸金 檢調再度搜索

台灣搜房、亞太國際地產兩公司，前年間被控招攬投資英國等歐洲不動產，並宣稱「保證獲利」至少吸金10億元，檢調追查發現投資人...

亞太地產涉吸金 負責人秦啟松遭約談

多位財經名人曾推薦海外地產首選的亞太國際地產，近年來危機連環爆，調查局北機站接獲檢舉，指亞太去年底遭搜索後，仍持續對外招...

居家隔離趴趴走遭罰 台南行政執行分署將強制執行

新冠肺炎疫情升溫迄今，行政執行署台南分署已接獲台南市衛生局通報，累計有15件居家檢疫外出的違規案件，其中2件是外出多次、...

亞太國際地產爆吸金詐財數億元 遭檢調大搜索

多位財經名人曾推薦海外地產首選的亞太國際地產，近年來卻傳出危機，調查局北機站接獲檢舉，指亞太去年底遭搜索後，仍持續對外招...

19歲居家檢疫女子急會男友 警方逮回罰10萬元

新冠肺炎疫情延燒，政府全力防堵，但彰化19歲胡姓女子從中國大陸回來後，在居家檢疫期間打電話請男友載她出門，違反居家檢疫1...

法官判決當臉書寫 監察院通過彈劾

監察院今天表示，台東地方法院法官郭玉林在6筆判決中摻雜與案情無關的個人意見，包括寫入和他不睦的同事父親在職務宿舍區拿鋤頭...

「168周報」不實報導南山人壽 負責人被起訴

南山人壽前董事長杜英宗見以財經報導為主的「168周報」在2018年間刊登一篇專欄，內文提及南山人壽炒股、虧空4千萬等訊息...

以投資英國、東南亞房地產為幌子 調查局北機站破吸金集團

調查局北機站接獲檢舉，指北部有詐騙集團涉嫌以投資東南亞房地產為幌子，保證包買回包租與獲利，誘騙不知情民眾投資，不法吸金高...

台東男子酒駕肇事辯吃安眠藥「夢遊」 檢方採信不起訴

台東1名王姓男子酒駕肇事，案經警方移送，台東地檢署偵審時，王辯稱吃安眠藥發生夢遊導致車禍，醫生也出面證實，吃藥發生夢遊副...

退休女校長組宗教詐騙集團吸金上億 檢方提起公訴

彭姓退休女校長與林姓、吳姓女子組成宗教詐欺集團，鎖定年邁、罹患憂鬱症或遭逢健康、事業等挫折的民眾，民國104年至107年...

桃園男發燒後工作中猝死 採檢確認屬陰性將完成相驗

桃園市上月28日傳出有名30多歲男性，先前連續發燒，後來在工作中昏倒猝死，桃園地檢署為求謹慎，先採集男子咽喉檢體送交檢驗...

熱門新聞

抓到了！打蔡阿嘎黑衣人有人接應 2人落網帶回北投偵訊

攻擊畫面曝光／蔡阿嘎遇襲 歹徒奔跑竄巷弄至少4公里

持槌攻擊蔡阿嘎 2嫌身分曝光！

雙胞胎兄弟輪流上幼兒園 爸媽只繳1人註冊費挨告詐欺

被批沒巡邏 派出所回應了：游錫堃自己要求低調

攻擊蔡阿嘎後變裝逃逸 凶嫌貪一時之快抽菸洩身分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。