亞太國際地產涉投資東南亞不動產吸金 檢調再度搜索

台灣搜房、亞太國際地產兩公司，前年間被控招攬投資英國等歐洲不動產，並宣稱「保證獲利」至少吸金10億元，檢調追查發現投資人簽約的英國公司設立資本額竟僅1萬多英鎊，毫無擔保能力，台北地檢署今指揮調查局北機站再度發動搜索並約談相關人到案。

檢調獲報，2014年5月至12月間，台灣搜房公司推銷英國房地產，號稱投資單位9萬英鎊，3年報酬率保證8%。該公司每項投資方案有所差異，其中一項英國不動產方案，投資單位為9萬元英鎊，3年內的報酬率保證8%。

投資方案如主打「保證買回」的英國房地產投資物件，開發商主打保證3年內的淨租金可達6%至8%，投資者誤以為跟上這波趨勢，3年就可保證獲利18%至24%，紛紛掏錢投資，但這些國外物件受業者過度吹捧，市值及租金往往遠低於投資行情。

受害者發覺有異向調查局檢舉。前年12月21日，檢調兵分8路搜索兩公司，並約談台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人秦啟松等7人到案說明。

經漏夜偵訊後，隔天清晨檢方認定有串、滅證之虞聲押禁見楊、秦等人；法院依違反銀行法、詐欺等罪諭知楊、秦各以200萬元、100萬元交保候傳。

雖業者推稱自己是擔任仲介，實際交易款項是直接匯進英國當地的不動產公司，但受害人進而發現與他們買賣、代管契約的英國業者公司資本額最多僅1萬多英鎊，毫無擔保能力，因此趕緊向法院聲請查封兩公司負責人在台資產。

檢調追查，亞太國際地產還推出印尼、馬來西亞等東南亞地區不動產投資案，今再度兵分多路搜索並約談秦啟松等人到案，以釐清細節。