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亞太地產涉吸金 負責人秦啟松遭約談

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
調查局大規模搜索亞太地產公司。圖／資料照
調查局大規模搜索亞太地產公司。圖／資料照

多位財經名人曾推薦海外地產首選的亞太國際地產，近年來危機連環爆，調查局北機站接獲檢舉，指亞太去年底遭搜索後，仍持續對外招攬投資英國房地產吸金詐財數億元。

北機站今天兵分多路搜索多處地點，約談主嫌秦啟松等多人到案，晚間移送台北地檢署複訊，全案以違反銀行法偵辦。

調查局指出，近年以投資國外房地產吸金詐騙的案例層出不窮，北聯幫主王際平被控設立瑞傑恆昇國際地產公司，找來前台東市長陳建閣當負責人，另利用藝人吳勇峰培訓本土劇演員「成潤」（本名陳伯偉）、酒店紅牌擔任講師，招攬客戶投資泰國不動產，吸金超過6億3千萬元，北檢上月依違反銀行法等罪起訴陳建閣等12人，包括擔任法律顧問的律師謝政翰。

亞太國際地產於2012年1月底成立，正好是海外置產熱潮的時間點，至今已超過8年，最熱時期1年可銷售超過百億元的海外房產。

不過，亞太前年與另家經營海外的業者「台灣搜房網」，同樣因以「保證獲利」等話術推銷英國倫敦房地產，吸引投資金額超過10億元，同時遭到檢調搜索。

房地產 吸金 英國

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