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居家隔離趴趴走遭罰 台南行政執行分署將強制執行

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
行政執行署台南分署針對違反防疫規定受行政裁罰逾期仍未繳納的義務人，將立即移送執行，並指派專股迅速依法強制執行。記者邵心杰／攝影
行政執行署台南分署針對違反防疫規定受行政裁罰逾期仍未繳納的義務人，將立即移送執行，並指派專股迅速依法強制執行。記者邵心杰／攝影

新冠肺炎疫情升溫迄今，行政執行署台南分署已接獲台南市衛生局通報，累計有15件居家檢疫外出的違規案件，其中2件是外出多次、違規情節較重，各裁罰15萬元外，其他13件均裁罰1萬元。台南分署針對違反防疫規定受行政裁罰逾期仍未繳納的義務人，將立即移送執行，已指派專股負責，屆時將迅速依法強制執行。

台南分署指出，這15件案件均未達繳納期限，最快一件將於3月25日到期。案件當事人均是台南市衛生局依傳染病防治法或嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例所為居家隔離或居家檢疫處置，卻在居家隔離或居家檢疫期間內趴趴走而被裁罰。

台南分署表示，這些受罰人案件若需強制執行，應該都超過14天隔離檢疫時間了，對前往執行人員應無傳染風險。然而，台南分署為求慎重起見，日後對需要強制執行的受罰案件仍會與衛生局聯繫，確認無傳染之虞。

台南分署強調，因應行政院已將中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，基於政府一體，防疫視同作戰，台南分署已與台南市衛生局聯繫，加速違規案件的移送執行流程。一旦案件當事人如未於繳納期間自動繳納，將於繳納期間經過後，立即移送台南分署執行，遏止民眾恣意違規，發生防疫破口。

衛生局 居家檢疫 新冠肺炎

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