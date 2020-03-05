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新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

19歲居家檢疫女子急會男友 警方逮回罰10萬元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化警方全副武裝尋找違反居家檢疫的胡女。圖／北斗分局提供
彰化警方全副武裝尋找違反居家檢疫的胡女。圖／北斗分局提供

新冠肺炎疫情延燒，政府全力防堵，但彰化19歲胡姓女子從中國大陸回來後，在居家檢疫期間打電話請男友載她出門，違反居家檢疫14天不得外出規定，警方透過電子監控防疫系統發現異常，在她離家約半小時後找到她並帶回，彰化縣衛生局將依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》裁罰10萬元。

警方調查，胡女（19歲）的母親是陸配，上月回中國大陸探望外婆，24日經香港轉機回台，依規定需應居家檢疫，14天內不得外出，她卻在本月2日上午打電話給男友，請他開車到家載她出門，北斗分局從電子監控防疫系統發現，胡女手機發報訊號從北斗轉移到溪州，研判她違規離家，埤頭分駐所員警到場立即前往了解。

警方全副武裝穿上雨衣，戴上口罩、手套尋找胡女，胡女供稱是因想前往男友家才會離家，警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函請彰化縣衛生局依法辦理，北斗分局長謝錫釗表示，防疫期間，全民均須配合防疫措施，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，處10萬元以上1百萬元以下罰鍰。

衛生局初步了解，胡女只有到男友家，未到其他地方活動，胡女因未出現症狀，僅叮嚀男友注意自身身體狀況，未強制進行自主健康管理。

彰化警方全副武裝尋找違反居家檢疫的胡女。圖／北斗分局提供
彰化警方全副武裝尋找違反居家檢疫的胡女。圖／北斗分局提供

衛生局 新冠肺炎 居家檢疫

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