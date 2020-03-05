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RCA工傷案更一審 3月6日宣判

中央社 / 台北5日電

台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，最高法院107年8月間，將其中246人求償部分發回更審，高院更一審去年底辯論終結，將於6日上午11時宣判。

全案源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，於93年4月22日在台北地方法院提起訴訟向RCA等公司求償，歷審都認定，RCA等公司應負賠償責任。

北院一審判決，RCA公司及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson等3家公司應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元。

台灣高等法院二審時，改判RCA及其母公司法國Technicolor、百慕達Thomson及美國奇異公司（GE）等4家公司，賠償486名員工及家屬7億1840萬元。

案經上訴，最高法院107年8月間宣判，判RCA、奇異公司（GE）、百慕達Thomson、法國Technicolor等4家公司，應賠償262名員工及家屬5億多元確定；另246人求償部分，發回高院更審。

高院更一審多次開庭後，去年12月5日辯論終結，訂於3月6日上午11時宣判。

此外，台灣美國無線電公司（RCA）第二波工傷求償案，一審北院去年底採用總額裁判，認定只要勞工接觸到有害化物質就有損害，包含還沒發病的勞工，判決RCA等4公司應賠償1115人共新台幣23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄，案件目前上訴二審台灣高等法院中。

RCA 公司法 法國

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