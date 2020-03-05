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繳回犯罪所得 前里長涉詐補助二審獲緩刑

中央社 / 台北5日電

北市大同區朝陽里前里長覃麗均及其特助林定賢，涉浮報里民活動場所租金詐領52萬餘元。覃女一審判刑3年8月，二審高院考量她已繳交犯罪所得，今天改判刑2年，緩刑5年。

台灣高等法院新聞資料指出，覃麗均自民國104年1月1日起至106年8月31日自行辭職前，擔任台北市大同區朝陽里里長，丈夫林定賢擔任特助，2人於106年5月間離婚。

覃麗均、林定賢涉嫌輾轉以每月新台幣1000元承租老舊建物做為里民活動場所，再依「台北市里民活動場所租金補助辦法」，申請每月3萬元補助。

大同區公所扣除相關費用後，104年度撥款朝陽里辦公室31萬餘元、106年度撥款21萬餘元。覃麗均詐領共52萬餘元，其中10萬2000元交給林使用，其餘款項由覃女據為己有。

一審士林地方法院依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處覃麗均有期徒刑3年8月，褫奪公權4年；林定賢獲利較覃麗均低，但否認犯行，判處3年10月徒刑，褫奪公權4年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，覃麗均、林定賢104年、106年的犯行應分別論罪，且覃女已於二審時自動繳交全部犯罪所得財物，依法減輕其刑，改判2罪應執行2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年；林定賢改判2罪應執行4年徒刑，褫奪公權4年，仍可上訴。

北市 台灣高等法院 貪污

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