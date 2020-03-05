快訊

健保給付「1點1元」，如何拯救台灣醫療？

確診人數破6000人！南韓新冠肺炎病例再增322例

毒販對警開槍遭輕判 警方擬上訴

中央社 / 宜蘭縣5日電

毒犯林青志兩年前因涉及毒品案遭警方查緝，過程中還兩度對警開槍，所幸無人傷亡。林青志之後被依殺人未遂罪等送辦，但法官只依妨害公務等合判9年。

警方今天表示，無法接受這樣判決，考慮上訴，以維護執法人員日後尊嚴。

宜蘭地方法院判決書指出，林青志因涉及毒品案遭通緝，在民國107年9月26日凌晨1時許搭乘顏姓男子駕駛的自小客車時，於宜蘭市公園路遭巡邏員警盤查。林男見狀後，催促顏男駕車加速逃逸。

員警之後駕車追逐時，林男在蘭陽大橋上於車內持槍朝警方巡邏車開槍射擊一發，以此強暴方式，妨害警方執行公務，所幸子彈只擊中巡邏車右前門端板金處，無人員傷亡。林青志之後仍喝令顏男駕車繼續逃逸。

警方不顧危險，又緊追到五結鄉中正西路時，林男又對警車開第2槍，幸無人員傷亡。林青志再度喝令顏男駕車逃逸。員警事後驚呼「差點沒命」。

警方最後循線逮捕林青志，依照殺人未遂等送辦，並遭檢方起訴。

宜蘭地方法院審理時，林青志辯稱當時是通緝犯不想落網，只想嚇阻警方不要繼續追捕，才朝警車輪胎射擊。

法官也認為，根據林青志當時擊發子彈的方向及位置，尚無證據顯示他有朝人直接射擊的情形；若被告有殺人犯意，應連續擊發子彈，且當時被告距離警車有一段距離，顯見被告是希望警方不要繼續追捕，並非有殺人犯意，因此改依妨害公務、毒品與槍械等罪，對林青志合併判9年徒刑。全案可上訴。

基層員警今天認為，這樣的改判實在打擊士氣，以後誰敢搏命辦案。

宜蘭縣警察局宜蘭分局表示，接獲判決書後將與檢方討論是否提起上訴，以維護日後執法人員安全與尊嚴。

殺人 毒品 妨害公務

延伸閱讀

母發現未成年女兒婚紗照 但男主角已婚憤而提告

大量牛糞臭氣薰天擾鄰被告 淡水牧場確定要賠20萬元

疑遭灌水刑求咬出蘇炳坤 「主嫌」郭中雄再審無罪！

運輸觀光紓困 交長：子彈不夠再加碼

相關新聞

太陽能電廠詐騙集團吸金2億多 北檢發動搜索約談

富柏財務顧問公司負責人楊大業，被控與太陽能公司「鼎笙國際」負責人施慶鴻、正見實業公司董事長林璿霙合作，以舉辦免費理財講座...

徐國勇取消全國酒測　民眾瘋傳：這個月可以喝了

內政部長徐國勇宣布，全國性酒測已經暫時取消，消息一出，基層警界憂心，就怕民眾誤以為「即日起警察都不抓酒駕」，果不其然，今...

取消全國性酒測 引發高市基層警不滿砲轟

內政部長徐國勇宣布暫時性取消全國性酒測，讓高雄基層警在群組傳閱討論。高雄市長韓國瑜受訪時說「高市警局針對酒駕一步都不放鬆...

「168周報」不實報導南山人壽 負責人被起訴

南山人壽前董事長杜英宗見以財經報導為主的「168周報」在2018年間刊登一篇專欄，內文提及南山人壽炒股、虧空4千萬等訊息...

以投資東南亞房地產為幌子 調查局北機站破吸金集團

調查局北機站接獲檢舉，指北部有詐騙集團涉嫌以投資東南亞房地產為幌子，保證包買回包租與獲利，誘騙不知情民眾投資，不法吸金高...

台東男子酒駕肇事辯吃安眠藥「夢遊」 檢方採信不起訴

台東1名王姓男子酒駕肇事，案經警方移送，台東地檢署偵審時，王辯稱吃安眠藥發生夢遊導致車禍，醫生也出面證實，吃藥發生夢遊副...

退休女校長組宗教詐騙集團吸金上億 檢方提起公訴

彭姓退休女校長與林姓、吳姓女子組成宗教詐欺集團，鎖定年邁、罹患憂鬱症或遭逢健康、事業等挫折的民眾，民國104年至107年...

桃園男發燒後工作中猝死 採檢確認屬陰性將完成相驗

桃園市上月28日傳出有名30多歲男性，先前連續發燒，後來在工作中昏倒猝死，桃園地檢署為求謹慎，先採集男子咽喉檢體送交檢驗...

曾涉教唆砍人還擁槍自重 黑道大哥連同製槍師全栽了

一名自稱是竹聯幫響馬會分子的彭姓男子涉嫌長期糾眾騷擾一家汽機車回收廠，去年初還教唆黑衣人持刀將回收廠少東砍傷；警方昨天循...

獨／歹徒買刑警制服騙女人 機警老闆用計拆穿揭發

彰化縣男子陳俊穎涉嫌假冒刑事局中打警官，向台中市輕熟女詐騙3萬餘元，遭刑事局中打移送法辦。據調查，刑事局中打去年底就接獲...

疑車速過快自撞分隔島 小客車四輪朝天翻覆大馬路上

一名劉姓男子今天清晨5時許獨自駕車經過台9線171公里處花蓮新城鄉博愛路口，突然自撞中央分隔島，四輪朝天翻覆，幸好人沒事...

母發現未成年女兒婚紗照 但男主角已婚憤而提告

男子阿木（化名）兩年前與少女小芬（化名）發生性關係，經少女的繼母發現小芬與阿木的合照像婚紗照，並查出阿木已婚，並與小芬發...

熱門新聞

突遭黑衣人襲擊！蔡阿嘎：孕妻劇烈宮縮 正在醫院休養

打孕婦太誇張！蔡阿嘎和二伯遇襲 送醫安胎實況曝光

逃逸畫面曝光／歹徒攻擊蔡阿嘎、二伯 變裝落跑

專科肄業冒充牙醫在高雄開業20年 賺破6千萬

被批沒巡邏 派出所回應了：游錫堃自己要求低調

游錫堃臉書批警察沒簽巡邏箱 警：現都用QR CODE掃描了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。