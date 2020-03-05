毒販對警開槍遭輕判 警方擬上訴
毒犯林青志兩年前因涉及毒品案遭警方查緝，過程中還兩度對警開槍，所幸無人傷亡。林青志之後被依殺人未遂罪等送辦，但法官只依妨害公務等合判9年。
警方今天表示，無法接受這樣判決，考慮上訴，以維護執法人員日後尊嚴。
宜蘭地方法院判決書指出，林青志因涉及毒品案遭通緝，在民國107年9月26日凌晨1時許搭乘顏姓男子駕駛的自小客車時，於宜蘭市公園路遭巡邏員警盤查。林男見狀後，催促顏男駕車加速逃逸。
員警之後駕車追逐時，林男在蘭陽大橋上於車內持槍朝警方巡邏車開槍射擊一發，以此強暴方式，妨害警方執行公務，所幸子彈只擊中巡邏車右前門端板金處，無人員傷亡。林青志之後仍喝令顏男駕車繼續逃逸。
警方不顧危險，又緊追到五結鄉中正西路時，林男又對警車開第2槍，幸無人員傷亡。林青志再度喝令顏男駕車逃逸。員警事後驚呼「差點沒命」。
警方最後循線逮捕林青志，依照殺人未遂等送辦，並遭檢方起訴。
宜蘭地方法院審理時，林青志辯稱當時是通緝犯不想落網，只想嚇阻警方不要繼續追捕，才朝警車輪胎射擊。
法官也認為，根據林青志當時擊發子彈的方向及位置，尚無證據顯示他有朝人直接射擊的情形；若被告有殺人犯意，應連續擊發子彈，且當時被告距離警車有一段距離，顯見被告是希望警方不要繼續追捕，並非有殺人犯意，因此改依妨害公務、毒品與槍械等罪，對林青志合併判9年徒刑。全案可上訴。
基層員警今天認為，這樣的改判實在打擊士氣，以後誰敢搏命辦案。
宜蘭縣警察局宜蘭分局表示，接獲判決書後將與檢方討論是否提起上訴，以維護日後執法人員安全與尊嚴。
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