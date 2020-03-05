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男子攜幼子燒炭自殺未遂 遭判1年10個月

中央社 / 彰化5日電

吳姓男子積欠債務，自認遭家人不公平待遇，帶著5歲幼子燒炭自殺，但看到兒子因吸入二氧化碳不斷咳嗽，打消念頭，送小孩去醫院。法官依殺人未遂罪判吳男1年10個月。

彰化地方法院日前公布刑事判決書，吳男因失業積欠債務，加上自認遭家人不公平待遇，開車帶著兒子去大賣場購買木炭和金爐，等到5歲的兒子在車上睡著後，在車上點燃木炭嘗試自殺，吳男的兒子因吸入二氧化碳不斷咳嗽，身體也抽搐。

吳男見狀打消自殺的念頭，把木炭和金爐丟到車外，開車帶著兒子前往鹿港基督教醫院，經急救後已無大礙，事後吳男遭到彰化地方檢察署檢察官提起公訴。

地院法官審理此案，吳男坦承犯行，考量吳男和妻子離婚，需要獨自照顧被害人，且因失業收入不穩定，導致經濟及精神壓力大，當看見兒子吸入一氧化碳不停咳嗽及身體抽搐，中止殺人犯意，加上吳男與兒子平時相處融洽，因此依刑法故意對兒童犯殺人未遂罪，判處吳男有期徒刑1年10個月，全案仍可上訴。

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